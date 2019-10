REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo O fundador e presidente-executivo do SoftBank Group Masayoshi Son em uma conferência em Tóquio, Japão

O fundador e presidente-executivo do grupo japonês SoftBank, Masayoshi Son, participará de uma conferência de investimentos na Arábia Saudita na próxima semana, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. A visita ocorreria enquanto a empresa japonesa busca aumentar capital para um segundo fundo de tecnologia.

Participar da Iniciativa de Investimento Futuro Saudita (FII, na sigla em inglês), de 29 a 31 de outubro, pode oferecer a Son uma chance de conhecer representantes dos fundos soberanos da Arábia Saudita e Abu Dhabi, grandes investidores no primeiro fundo de tecnologia de US$ 100 bilhões do SoftBank.

O Fundo de Investimento Público de Riyadh (PIF, na sigla em inglês) contribuiu com US$ 40 bilhões para o Vision Fund do SoftBank e o Mubadala de Abu Dhabi comprometeu US$ 15 bilhões. O Mubadala, inclusive, disse que estava considerando investir no SoftBank Vision 2 e fontes disseram que o PIF manteve conversas sobre o assunto, mas nenhum anunciou uma decisão.

O SoftBank não estava imediatamente disponível para comentar a viagem de Son, que também foi ao reino no ano passado. A empresa japonesa concordou na terça-feira, 22, em gastar mais de 10 bilhões de dólares para assumir o WeWork, dobrando um investimento infeliz na startup de compartilhamento de escritórios que acumulou prejuízos.

O PIF e o Mubadala não comentaram o resgate do WeWork pelo SoftBank. Fontes próximas aos dois fundos disseram que não estavam muito preocupadas com o investimento no WeWork, alegando que os dois fundos estavam focados em todas as 80 empresas em que o SoftBank investe.