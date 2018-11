REUTERS/Anushree Fadnavis Jack Dorsey é o presidente executivo do Twitter

O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse que a rede social está pensando em criar um botão de edição de tuítes. Ele fez o comentário em um evento em Nova Deli, na Índia, de acordo com o site The Next Web.

Dorsey afirmou que a empresa está olhando atentamente para a questão, tentando entender qual são os casos de uso do botão de edição e qual é o real motivo para eles existirem.

“Muitas pessoas querem o botão de edição para consertar rapidamente um erro de digitação ou uma URL incorreta. Isso é muito mais viável do que permitir que as pessoas editem qualquer tuíte a todo momento”, disse o presidente do Twitter.

De acordo com Dorsey, o Twitter está considerando a mudança há algum tempo, mas quer fazê-la da maneira correta. “Queremos ter a certeza de que estamos resolvendo um problema real, com que as pessoas se incomodam usando o serviço”, disse.

Riscos. A consequência mais perigosa do botão de edição é que usuários podem usar a ferramenta para mudar o conteúdo original do tuíte. Feito isso, as pessoas podem acabar retuitando um conteúdo com que elas discordam. Em uma época marcada por notícias falsas e conteúdos virais, esse é um grande problema.

Dorsey falou sobre o perigo, reconheceu a gravidade e disse que o trabalho do Twitter é estudar essas questões. “Existem várias formas para mostrar como um tuíte foi modificado, estamos olhando atentamente para tudo isso”, afirmou.