Kacper Pempel/Reuters Depois da compra, funcionários pedem explicação sobre possíveis demissões no Twitter

O presidente do Twitter, Parag Agrawal, disse na última sexta-feira, 13, que anunciou mudanças na liderança da empresa e um congelamento de contratações para "criar um Twitter mais forte", após a empresa ter feito acordo para ser comprada pelo bilionário, Elon Musk.

"Alguns têm perguntado porque um presidente fracassado faria essas mudanças se estamos sendo comprados", escreveu Agrawal em uma série de tuítes. "Apesar de acreditar que o acordo (para a venda da empresa) será concluído, precisamos estar preparados para todos os cenários."

Mais cedo, Musk anunciou uma suspensão temporária no negócio de 44 bilhões de dólares, enquanto aguarda dados sobre a proporção de contas falsas na rede social. O anúncio derrubou as ações do Twitter, que exibiam baixa de 9,5% às 16h46 (horário de Brasília). Musk terá que pagar uma taxa de rescisão de 1 bilhão de dólares se desistir do acordo.