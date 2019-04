Bloomberg/Andrew Harrer Jack Dorsey é presidente executivo do Twitter

O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, recebeu um salário anual de US$ 1,40 em 2018, afirmou a rede social nesta segunda-feira, 8. Ele recusou todas as outras compensações e benefícios para exercer seu cargo no ano passado. O valor que Dorsey recebeu em 2018, porém, é o maior dos últimos anos: em 2015, 2016 e 2017, o executivo negou até mesmo um salário simbólico.

O Twitter afirma que o salário de apenas US$ 1,40 é um “testemunho do seu comprometimento e crença no potencial de criação de valor do Twitter a longo prazo”.

O valor de US$ 1,40 provavelmente é uma referência ao limite do tamanho dos tuítes, que inicialmente era de 140 caracteres – agora o número aumentou para 280.

O salário, obviamente, não é a única fonte de dinheiro de Jack Dorsey. Em 2018, ele arrecadou US$ 80 milhões após de vender 1,7 milhão de ações de sua empresa de pagamentos Square, segundo a revista Forbes. De acordo com o site Business Insider, Jack Dorsey tem mais de 16 milhões de ações do Twitter, no valor de US$ 557 milhões, em uma análise feita nesta terça-feira.

Jack Dorsey não está sozinho: vários executivo de empresas de tecnologia também recusam salário. Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, recebe apenas US$ 1 por ano. Elon Musk, que lidera a montadora de carros elétricos Tesla, diz que não aceitará salário até que sua empresa atinja um valor de mercado de US$ 100 bilhões.