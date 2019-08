Reuters Presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey

O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey teve sua conta na rede social hackeada na tarde desta sexta-feira, 30. Ainda não está claro como o invasor teve acesso ao perfil do executivo, mas eles postaram diversas mensagens em sequência, incluindo mensagens racistas e retuítes de mensagens em apoio ao nazismo. A ação aconteceu por volta de 16h30 (horário de Brasília). Uma hora depois, os tuítes já tinham sido excluídos pela rede social.

Bruno Capelas/Estadão Tuítes de cunho racista e defendendo o nazismo foram feitos por hackers na conta de Jack Dorsey, presidente executivo da rede social

Provavelmente, o invasor também teve acesso às mensagens privadas do executivo. O Twitter permite que usuários façam autenticação em dois fatores, mas Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, já teve sua conta no Twitter invadida por não utilizar o recurso. O Twitter postou uma mensagem reconhecendo o incidente de segurança e diz estar investigando o episódio.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

A imprensa dos EUA especula acredita que o ataque tenha partido de um grupo hacker que na semana passada atacou contas no Twitter de youtubers e influenciadores digitais do país.

Relatórios iniciais mostram que os tuítes vieram de um serviço chamado Cloudhopper – uma empresa que o Twitter comprou há alguns anos para auxiliar em seu serviço de tuítes via SMS. A conta de Dorsey já foi hackeada uma vez, em 2016, pela empresa de segurança OurMine. O grupo usou a invasão para incluir uma mensagem sobre "testar sua segurança" e incluiu um link para seu site.

Apesar de grave, o incidente mexeu pouco com as ações da rede social: após o fechamento do pregão, os papéis do Twitter têm queda de 0,4% na bolsa de valores de Nova York. Neste momento, a empresa está avaliada em torno de US$ 33 bilhões.