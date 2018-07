Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi, o atual presidente executivo do Uber: vitória nas negociações

Uber e Waymo juntos? Pode parecer estranho depois de toda a briga judicial do braço de carros autônomos do Google contra a empresa de carros compartilhados, mas uma parceria entre as duas companhias pode estar prestes a acontecer. Ao menos é o que espera o presidente do Uber, Dara Khosrowshashi. Durante um evento de tecnologia nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 30, Khosrowshashi disse que a empresa está conversando com a Alphabet, grupo controlador do Google e da Waymo, sobre a possibilidade de trabalharem juntos no desenvolvimento de carros autônomos.

“Construímos um relacionamento lento, mas seguro. Eu tenho um longo relacionamento com o Google e temos um nível de confiança. Por isso, estamos conversando com a Waymo. Se acontecer é ótimo, a decisão está nas mãos deles”, disse o executivo ao elogiar a tecnologia da rival para a construção de carros sem motorista.

O Uber, que também está construindo e testando seus carros autônomos, pretende usar os veículos auto dirigíveis do Google em sua frota compartilhada. Caso isso aconteça, é provável que o caixa do Uber ganhe muito mais dólares. A estimativa é que o compartilhamento de veículos aumente o serviço oferecido pela empresa ao passo que diminua seus custos.

Apesar de parecer lógico ter carros inteligentes da Waymo na frota do Uber, a parceria é vista com estranheza pelo mercado. Isso porque, por meses as duas empresas competiram na Justiça americana, após o braço autônomo do Google alegar que o rival tinha roubado seus segredos comerciais.

A decisão final foi favorável a Waymo. A novela teve fim no início de janeiro, quando as empresas entraram em um acordo que prevê o pagamento de US$ 245 milhões ao Google em ações do Uber.

Conheça os 'aeroportos' que serão construídos pelo Uber











Foto: Uber O Uber selecionou seis projetos de “aeroportos”, os chamados Skyports, para o funcionamento do UberAir. Veja a seguir quais foram os conceitos propostos pelas empresas de arquitetura finalistas. Foto: Uber A Gannett Fleming criou o “The PAW”. A estrutura poderia viabilizar mais de 600 chegadas e partidas e 4.000 pessoas por hora. Foto: Uber A Pickard Chilton e Arup apresentou o “Sky Tower”, um conceito composto por módulos, que podem ser usados tanto na vertical quanto na horizontal. Um módulo permite 180 pousos e decolagens por hora. Foto: Uber A Corgan apostou no projeto futurista “CONNECT”, que tem como diferencial a pretensão de unir as divisões que estradas e rodovias provocam nas cidades modernas. Foto: Uber A Humphreys & Partners criou o “Uber Hover”, inspirado em um modelo de colmeia. Uma das preocupações foi criar uma estrutura que pudesse ser um espaço multiuso, que pudesse receber estabelecimentos. Foto: Uber O Beck Group também usou a praticidade da forma hexagonal criada pelas abelhas para criar o “The Hive”. A estrutura será flexível e escalável. Foto: Uber A BOKA Powell apresentou o “Protótipo Skyport”, conceito inspirado na própria dinâmica do vôo. Ele consegue se ajustar à mudança de vento.

Gestão. A novidade é mais uma mudança de paradigma que o presidente do Uber tenta trazer para a companhia. Khosrowshashi tem uma postura totalmente oposta ao seu sucesso, Travis Kalanick, um dos principais contrários à aplicação de carros autônomos na frota da empresa.

Entre as novidades que o novo presidente quer trazer está a possibilidade de criar um serviço de motos, além de disponibilizar bilhetes de transporte público em São Francisco por meio do seu aplicativo.

Esses são alguns dos exemplos de como Khosrowshashi está tentando diversificar as atividades da empresa. A estratégia já tem trazido sucesso em algumas das empreitadas. O UberEats, serviço de entregas de alimentos da empresa, por exemplo, tem taxa de crescimento de 200% e uma taxa de reserva de US$ 6 bilhões.

"Estamos aproveitando nossa base de clientes e aproveitando nossa marca", explica o executivo ao dizer que quer está transformando o Uber em uma “Amazon para o transporte”.