REUTERS/Danish Siddiqui Travis Kalanick foi filmado discutindo com um motorista de seu próprio aplicativo

Presidente executivo do Uber, Travis Kalanick foi filmado discutindo com um motorista de seu próprio aplicativo. Em cenas gravadas por uma câmera dentro do carro e divulgadas nesta terça-feira, 28, o executivo troca farpas com o motorista Fawzi Kamel, que reclamou das tarifas cobradas pelo serviço de caronas pagas.

No vídeo, o motorista diz que a empresa exige cada vez mais dos motorista, enquanto os preços cobrados do consumidor seguem reduzindo. "Vocês estão elevando padrões e reduzindo preços", diz calmamente o motorista. "Vocês tinham o modelo de negócio nas mãos. Poderiam ter os preços que quisessem, mas escolheram dar carona para todo mundo".

O executivo, então, fica irritado e responde: "algumas pessoas não gostam de assumir responsabilidade pelas suas próprias besteiras". Logo em seguida, ele bate a porta do automóvel para ir embora. Em resposta à Kalanick, Kamel argumenta que perdeu muito dinheiro por causa do Uber. "As pessoas não confiam mais em vocês. Eu perdi US$ 97 mil por causa de vocês. Estou falido por causa de vocês", diz, ainda sem se alterar. Kalanick, então, sai do carro e deseja boa sorte para o motorista. Ele, em contrapartida, diz "boa sorte para você também, mas sei que não vai longe."

As imagens, que foram enviadas pelo motorista à Bloomberg, causaram constrangimento para Kalanick. Na noite de terça-feira, ele enviou um e-mail aos funcionários se desculpando. "Dizer que estou envergonhado é pouco. O meu trabalho como líder é liderar e isso começa com um comportamento que deixe a todos orgulhosos. Não foi o que fiz", escreveu ele, no e-mail enviado aos funcionários. "Todas as críticas que recebemos é um lembrete de que eu preciso mudar como lider e crescer. Esta é a primeira vez que admito que preciso de ajuda para liderar e pretendo conseguir".

Abaixo, é possível ver o vídeo, em inglês, gravado pelo motorista em fevereiro, no dia do Super Bowl, a grande final do campeonato norte-americano de futebol americano: