Christine Hemm Klok/NYT Google perdeu US$ 47 bilhões em valor de mercado depois do anúncio de investigação

Os líderes das gigantes de tecnologia terão de testemunhar no Congresso dos EUA, como parte de uma investigação se as empresas abusam de seu poder massivo de mercado, disse nesta terça-feira, 4, o chefe do comitê da Câmara dos Deputados americana que lidera o inquérito.

O comentário surge um dia depois de fontes afirmarem que o Poder Executivo dos EUA está se preparando para uma investigação semelhante em torno de Apple, Amazon, Google e Facebook. Se confirmada, seria uma investigação ampla e sem precedentes em quatro das cinco maiores empresas do mundo.

A investigação do poder legislativo foi iniciada nesta segunda-feira, 3, com republicanos e democratas levantando preocupações sobre o poder exercido pelas empresas. "Será necessário que alguns líderes das empresas de tecnologia sejam parte dessa conversa", disse David Cicilline, deputado democrata. "Espero que alguns deles testemunhem perante o comitê ou seja entrevistados como parte da investigação", acrescentou ele.

Rebatida

Nesta terça-feira, 4, o presidente executivo da Apple Tim Cook, também comentou o caso. Ele negou que seja praticante de monopólio, dizendo que o iPhone controla apenas uma parte do mercado, mas não grande o suficiente para tal medida. "Acredito que é justo que passemos por escrutínio", disse ele, em entrevista à emissora CBS News. "Não acho que qualquer pessoa ache razoável a conclusão de que a Apple é um monopólio."

As investigações também podem ter consequências financeiras para as empresas: nesta segunda-feira, elas perderam US$ 131 bilhões em valor de mercado, após os primeiros rumores surgirem na imprensa americana. No pregão desta terça-feira, 4, apenas a Apple recuperou o valor de mercado que possuía na última sexta-feira.