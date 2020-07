Reuters Presidentes das gigantes de tecnologia vão falar aos congressistas dos EUA

Os principais executivos das quatro gigantes da tecnologia dos EUA (Amazon, Facebook, Google e Apple) vão testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos no final de julho, como parte de uma investigação antitruste em andamento nas empresas, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, e Tim Cook, da Apple, aparecerão como parte da investigação do painel antitruste do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, disseram as fontes.

As empresas não comentaram imediatamente.

A audiência será em 27 de julho ou perto dessa data e terá pelo menos algumas testemunhas e parlamentares, disse uma das fontes. Não ficou claro se os quatro homens compareceriam perante o comitê completo ou o subcomitê antitruste.

As quatro companhias estão sendo investigadas por um painel do Comitê Judiciário da Câmara, que deve emitir um relatório nas próximas semanas, e pelo Departamento de Justiça dos EUA. A Federal Trade Commission está investigando o Facebook e Amazon, e os procuradores gerais dos EUA investigam Facebook e Google.