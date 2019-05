Seth Wenig/AP Uber vai estrear na Bolsa de Valores de Nasdaq nesta sexta-feira, 10

O Uber espera vender suas ações entre US$ 44 e US$ 50 a partir da próxima sexta-feira, 10, quando fará sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq. A informação não oficial vem de fontes próximas da empresa e relatadas pelo jornal New York Times, mas não foram confirmadas pela companhia.

A estreia do Uber na Bolsa é uma das ações mais esperadas para o mercado de tecnologia no primeiro semestre do ano. Isso porque, a empresa pode bater recorde sendo uma das maiores arrecadações de IPO da história, ficando atrás apenas da chinesa Alibaba e do Facebook.

Caso as expectativas sejam confirmadas, a empresa valeria US$ 86 bilhões ao final do pregão. O valor é abaixo do previsto no mês passado pela empresa - que acreditava fechar o primeiro dia valendo US$ 100 bilhões - e dos US$ 120 bilhões estimados por banqueiros.

Mercado em crise

Alguns fatores estariam impactando na avaliação do Uber, disseram as fontes ao NYT. Um deles é a turbulência no mercado de ações americano causada pela guerra comercial entre China e Estados Unidos; o outro é o desempenho de sua principal concorrente, a Lyft, cujas ações hoje são vendidas abaixo do negociado no IPO.

Apesar disso, o Uber ainda não bateu o martelo sobre o valor das ações. A decisão será divulgada oficialmente nesta quinta-feira, 09. Até lá, a companhia continua com a agenda de reuniões com potenciais investidores na tentativa de melhor definir o preço do papel.

O Uber tenta controlar a preocupação de investidores que temem não ter retornos financeiros com as ações. A companhia já disse que estima perdas durante anos, enquanto se estabiliza em mercados além das caronas como entrega de comida, bicicletas e patinetes elétricos, entregas e carros autônomos.

De acordo com o Uber, a empresa perdeu US$ 1,1 bilhão nos primeiros três meses do ano, valor semelhante ao perdido pela rival Lyft que registrou perdas de US$ 1,14 bilhão no mesmo período.