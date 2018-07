Divulgação Peter Thiel, cofundador do PayPal, foi um dos primeiros grandes investidores do Facebook.

O primeiro grande investidor do Facebook, o empreendedor Peter Thiel, vendeu quase 73% de suas ações da rede social, de acordo com documentos enviados ao órgão regulador do mercado norte-americano (SEC, na sigla em inglês) na última terça-feira, 21.

Thiel, que é membro do conselho do Facebook, já havia vendido mais de US$ 1 bilhão em ações antes de enviar o comunicado ao mercado na terça-feira. No documento, ele especifica que vendeu mais de 160.805 ações por cerca de US$29 milhões, ficando com 59.913 ações Classe A da empresa.

Um representante do Facebook chamou de rotineiras as vendas de Thiel e disse que há nada de novo a comentar sobre o assento do investidor no conselho da empresa.

Thiel, que é cofundador do serviço de pagamento PayPal, se tornou investidor do Facebook em 2004, com um aporte inicial de US$ 500 mil. Em 2016, foi o único grande nome do Vale do Silício a apoiar o presidente Donald Trump, o que fez algumas pessoas pedirem por sua remoção do conselho do Facebook.

Na época, o executivo-chefe e cofundador Mark Zuckerberg, contudo, disse que Thiel deveria ficar, citando a importância da diversidade de opinião na empresa.