Leia mais Com sistema Android, Nokia retornará ao mercado de celulares

A Nokia vai voltar ao mercado de smartphones em 2017: a HMD Global, empresa finlandesa que adquiriu os direitos sobre a marca da tradicional fabricante de celulares, anunciou nesta quinta-feira, 1, que lançará seus primeiros modelos de smartphones com o sistema operacional Android no primeiro semestre do ano que vem.

Apesar de terem a marca Nokia, os aparelhos não serão projetados pela empresa, mas sim pela HMD – companhia recém-formada que tem entre seus executivos ex-funcionários da finlandesa. Já a fabricação dos aparelhos vai ficar por conta da chinesa Foxconn, que, entre outras coisas, é a maior manufatureira de iPhones do mundo.

Antiga líder de mercado de celulares, a Nokia não teve uma bem-sucedida transição para o mundo dos smartphones, especialmente ao escolher fazer aparelhos que usassem o sistema operacional Windows, da Microsoft.

Em 2014, a Nokia deixou esse mercado ao vender sua divisão de celulares para a companhia de Bill Gates. Com a aquisição, a finlandesa também concordou que só poderia voltar a utilizar sua marca em telefones 18 meses depois – o que aconteceu no início deste ano, quando vendeu os direitos para a HMD.

A HMD é hoje chefiada por Arto Nummela, ex-executivo da Nokia. "Queremos ser um dos principais competidores do mercado de smartphones", disse Nummela à Reuters. Para o executivo, a tradição da Nokia no coração de consumidores – especialmente em países emergentes – e a robustez do sistema Android podem ajudá-lo nessa tarefa. Até hoje, a Nokia detém 10% do mercado de celulares simples.

A intenção da HMD é investir US$ 500 milhões nos próximos três anos para dar apoio ao desenvolvimento e ao marketing de seus novos produtos com a marca da Nokia. “A HMD planeja produzir celulares e tablets que possam ampliar o valor da marca Nokia nos mercados globais", afirmou Ramzi Haidamus, chefe da unidade de patentes da Nokia.