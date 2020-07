Dado Ruvic/Reuters Principais anunciantes não aderiram ao boicote contra Facebook

Apesar da onda global de boicote de anunciantes ao Facebook, as principais empresas com propagandas na plataforma não aderiram ao movimento. Segundo o canal americano CNN, apenas três dos 25 principais anunciantes da rede social manifestaram adesão: Microsoft, Starbucks e Pfizer. Juntos eles gastaram US$ 2 bilhões na plataforma em 2019, equivalente a 3% da receita do Facebook no período.

Nomes como Walmart, Wells Fargo, Uber, Netflix, Domino's, American Express e AT&T, porém, não expressaram publicamente intenções de aderir ao boicote. A rede Home Depot, principal anunciante do Facebook em 2019, afirmou ao canal que está avaliando as medidas que serão tomadas por Mark Zuckerberg - na sexta, 26, ele anunciou mudanças na política de conteúdo.

Ainda segundo o canal, mesmo que os 100 principais anunciantes decidam boicotar o Facebook, isso significaria um impacto de apenas 6% da receita - em 2019, a empresa teve quase US$ 70 bilhões em receita. Isso pode explicar porque nesta quarta, 1, as ações da empresa operavam em alta.

O movimento de boicote, relacionado à campanha Stop Hate for Profit, foi iniciada por grupos de direitos civis dos Estados Unidos. Em uma carta aos anunciantes na quinta-feira, 25, a Liga Anti-Difamação disse que o Facebook se recusou repetidamente a remover anúncios políticos que continham "mentiras flagrantes" e demorou a responder a pedidos de retirada de conteúdo conspiratório.

Na visão de analistas, o efeito de eco dos anúncios poderá afetar a empresa num futuro próximo. "Dada a quantidade de ruído após o posicionamento da empresa, haverá impacto significativo no negócio do Facebook", disse Bradley Gastwirth, da corretora Wedbush Securities, em nota a investidores. "O Facebook precisa cuidar desse assunto rapidamente antes que ele entre numa espiral fora de controle."