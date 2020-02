REUTERS/Nacho Doce MWC já estava sendo montada na Fira Gran Vía, em Barcelona

O principal evento de telefonia celular do mundo, a Mobile World Congress (MWC), está cancelada por conta das preocupações com o coronavírus – nos últimos meses, mais de 44,6 mil pessoas foram infectadas e mil morreram em decorrência do vírus em todo o mundo. Após a desistência de diversas empresas importantes, a organização da feira, a GSMA, decidiu por não realizar o evento, a 12 dias de seu início na cidade de Barcelona, na Espanha.

“A GSMA cancelou a MWC 2020 porque as preocupações globais com o coronavírus tornaram impossível realizar o evento", declarou o presidente executivo da GSMA, John Hoffman, em nota divulgada à imprensa no início da tarde de ontem.

É a primeira vez em 33 anos que a MWC não irá ocorrer – criada em 1987 de forma itinerante pela GSMA, organização que representa as principais operadoras do mundo, a feira acontece em Barcelona desde 2006. Há ainda edições em Xangai e Los Angeles, com escopo menor. No comunicado, a organização confirmou também que uma nova edição em Barcelona só será realizada em 2021.

O cancelamento, porém, parecia ser uma questão de tempo. Desde o começo da semana, o evento vinha sofrendo com baixas importantes, como Sony, LG, Ericsson e Intel. Nesta quarta-feira, antes do anúncio do cancelamento, Facebook e Nokia também tinham desistido de participar.

A lista inclui também Accedian, Amazon, Amdocs, CommScope, Dali Wireless, F5 Networks, iconectiv, InterDigital, LG, MediaTek, NTT Docomo, Nvidia, Rakuten, Ulefone, Umidigi, Viber,Vivo, Sprint, AT&T, BT, Vodafone, Deutsche Telekom e Cisco. Poucos nomes de peso haviam confirmado a participação, como as fabricantes chinesas de smartphones Xiaomi e Huawei.

No ano passado, o MWC teve público de mais de 100 mil pessoas, incluindo funcionários de fabricantes, operadoras e outras empresas do setor. Cerca de 5% dos participantes da feira vem da China. Nos últimos anos, Xiaomi e Huawei tomaram conta dos principais anúncios do evento, que também já foi palco para diversas novidades da Samsung, incluindo vários celulares da família Galaxy S.

É na feira que acontecem alguns dos principais lançamentos de smartphones do ano, bem como discussões importantes na área de telecomunicações. Em 2020, a expectativa era de que o 5G fosse o principal tema da MWC. A GSMA estima que o evento gere US$ 500 milhões à economia espanhola, bem como 14 mil empregos temporários.