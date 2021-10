Nilton Fukuda/Estadão Políticos querem que gigantes da tecnologia protejam privacidade de jovens

Três legisladores do Partido Democrata dos Estados Unidos encaminharam pedido nesta sexta-feira, 8, para que a Federal Trade Commission dos Estados Unidos (Comissão Federal de Comércio, FTC, na sigla em inglês) seja responsável por garantir que empresas de tecnologia, como o Facebook, YouTube e TikTok cumpram com as políticas destinadas a proteger os jovens no ambiente online.

A carta assinada pelos congressistas Ed Markey, Kathy Castor e Lori Tharan citou compromissos recentes das empresas em meio à crescente preocupação com os jovens usuários das redes sociais. De acordo com informações divulgadas pela Reuters, a carta diz que a FTC “tem a obrigação de garantir que plataformas poderosas de tecnologia estejam em conformidade com suas declarações públicas e com as políticas de privacidade voltadas para crianças e adolescentes”.

Também de acordo com a Reuters, a FTC e o Facebook não quiseram comentar o assunto, enquanto o YouTube e o TikTok ainda não se manifestaram.

O Facebook sofreu duras críticas dos senadores nesta semana durante o depoimento da ex-funcionária da empresa, Frances Haugen, à subcomissão de comércio do Senado. Ela disse que a rede social “prejudica as crianças, alimenta a divisão e enfraquece a democracia”.

Os legisladores citaram o aumento do tempo que os jovens ficam online - dizendo que a média diária já é de quase 5 horas por dia. “Portanto, encorajamos a Comissão a usar todas as ferramentas à disposição para examinar atentamente as práticas de dados das empresas e garantir que elas cumpram seus compromissos públicos”, escreveram.

Algumas das mudanças foram propostas a partir de uma nova lei do Reino Unido, que entrou em vigor no mês passado, chamada “Age Appropriate Design Code” (Código de Design Adequado à Idade). Os legisladores observaram ainda que o Instagram anunciou publicamente que está “mantendo o perfil de usuários jovens no padrão de contas privadas, deixando mais difícil que contas potencialmente suspeitas encontrem jovens”.

No mês passado, o Instagram também disse que estava interrompendo os planos de desenvolver um novo aplicativo criado especialmente para as crianças.

A subcomissão do Senado, presidida pelo senador Richard Blumenthal, planeja novas audiências na semana do próximo dia 18 de outubro, nas quais são esperadas a participação de outras grandes companhias de tecnologia, como o TikTok, Snap e o YouTube.

Um porta-voz da subcomissão disse que as audiências ainda não foram finalizadas e que várias empresas de mídia social já firmaram compromisso de aparecer nas próximas semanas.