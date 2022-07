Patrick Pleu/AP Musk alega que Twitter não forneceu dados suficiente para que ele analisasse a empresa antes da compra e não considera ter quebrdo o contrato com a rede social

Elon Musk quer mais tempo para se preparar no processo aberto pelo Twitter contra ele, depois que o bilionário desistiu de comprar a rede social por US$ 44 bilhões. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, o Twitter pressiona a corte americana para que as audiências começam já em setembro deste ano, mas advogados do empresário pedem para que a data seja marcada apenas a partir de fevereiro de 2023.

Em uma carta enviada à Corte de Delaware, responsável pelo caso, Musk pede que a solicitação para acelerar as atividades judiciais não seja aceita, porque o caso demanda “revisão e análise forense”. O empresário desistiu da oferta de US$ 44 bilhões pela compra do Twitter depois de não conseguir verificar dados sobre o número de contas inautênticas na plataforma.

Com isso, a equipe de Musk indicou que o julgamento fosse adiado até fevereiro de 2023, quando as revisões necessárias já estiverem concluídas. O processo do Twitter contra Musk foi aberto na última quinta-feira, 14, e alega que o bilionário agiu de má-fé na negociação pela compra da rede social.

A resposta, porém, de qual pedido a Justiça americana vai acatar só deve sair na próxima terça-feira, 19, quando a corte vai se reunir para decidir quando as audiências do caso devem começar.