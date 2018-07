Brett Carlsen/NYT John Krafcik, diretor executivo da Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet, que controla o Google.

Quando o Uber estava levantando capital de risco em 2013, a empresa era uma das mais atraentes, e ninguém estava mais disposto a preencher um cheque que Bill Maris e David Krane, executivos do braço de investimentos do Google. Entretanto, nem todo mundo na Google Ventures, atualmente conhecida como GV, concordava com o negócio. A empresa já tinha investido em uma rival, a Sidecar, e o Uber estava querendo um valor muito elevado na época.

Maris e Krane acabaram prevalecendo e o investimento é hoje considerado um dos maiores sucessos da GV. No papel, o valor inicial de US$ 258 milhões em 2013 se multiplicou por 14 vezes nos três anos seguintes, para mais de US$ 3,5 bilhões.

Mas agora a Alphabet, controladora do Google, está processando o Uber por roubo de segredos corporativos. A alegação é de que um de seus principais engenheiros no programa de carro autônomo acessou milhares de arquivos confidenciais, incluindo projetos que o ajudaram a fundar a companhia de caminhões autônomos Otto e a vender a empresa rapidamente para o Uber, que nega todas as acusações.

Movimentação. O processo, aberto pela unidade de carros autônomos Waymo, da Alphabet, está agitando a crescente indústria que está sendo considerada como o futuro do transporte rodoviário privado. A relação complexa entre as duas empresas foi tensa desde o início, segundo fontes com conhecimento do assunto, e azederam de vez com o aumento da competitividade entre as duas.

Agora, se o processo da Waymo atingir o Uber, o investimento da GV na companhia pode ser afetado por uma raridade no Vale do Silício: um grande investimento minado pelos próprios investidores da companhia. "Se a Waymo ganhar, a GV perde", disse Stephen Diamond, professor associado de direito na Santa Clara University.

O processo é apenas um de uma série de revezes sofridos pelo Uber, incluindo alegações de assédio sexual que dispararam uma investigação interna, um vídeo do presidente-executivo, Travis Kalanick, discutindo com um motorista do Uber que o fizeram fazer um pedido público de desculpas, e admissão pelo Uber na sexta-feira de que usou uma ferramenta secreta de rastreamento para evitar autoridades.

"Avaliamos as alegações da Waymo e determinamos que elas são uma tentativa sem fundamento de desacelerar um competidor e vamos nos defender vigorosamente contra eles no tribunal", disse o Uber em comunicado. Uma porta-voz da GV não comentou o assunto.