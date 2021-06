Tiago Queiroz/Estadão O que o Procon-SP quer avaliar é o quão seguro os aparelhos dessas marcas podem ser para os usuários

O Procon-SP anunciou nesta quinta-feira, 17, que notificou empresas de celulares no Brasil a respeito da segurança dos dispositivos, principalmente relacionada a aplicativos bancários. Motorola, Samsung e Apple foram os alvos do órgão, que pediu para que as empresas expliquem seus métodos de segurança de desbloqueio e acesso à informações nos dispositivos.

O que o Procon-SP quer avaliar é o quão seguro os aparelhos dessas marcas podem ser para os usuários e como os dispositivos de segurança dessas empresas podem proteger os dados em casos de roubo e furto.

De acordo com o órgão, serão pedidas às empresas informações como laudos técnicos de segurança, dados sobre armazenamento e tratamento de dados e relatórios sobre o sistema de bloqueio disponível no celular. A preocupação se deve à identificação do Procon de diversas quadrilhas obtendo sucesso no desbloqueio e utilização de serviços bancários a partir dos smartphones das vítimas.

O Procon-SP afirmou, ainda, que as empresas têm até o dia 22 de junho para responder os questionamentos dos órgãos.