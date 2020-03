Beck Diefenbach/Reuters Procon-SP quer que Apple indenize brasileiros donos de iPhone 6 e 7

O Procon-SP notificou nesta sexta, 6, a Apple para dar explicações sobre indenização aos consumidores brasileiros sobre a piora de performance programada de modelos antigos de iPhone causada por atualização de software.

Nesta semana, a Apple aceitou pagar nos EUA até US$ 500 milhões para resolver casos em que é acusada de tornar modelos antigos de iPhones mais lentos para induzir consumidores a comprar novos dispositivos ou baterias de reposição. O órgão brasileiro quer saber se os consumidores também serão indenizados.

"O Procon vai solicitar à Apple que informe se também pretende pagar a mesma indenização aos consumidores brasileiros da que foi paga aos americanos. Uma vez que o produto é o mesmo, o dano e a lesão são idênticos", afirma em nota Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Nos EUA, o acordo exige que a Apple pague aos consumidores US$ 25 por iPhone, com o valor podendo ser ajustado dependendo de quantos iPhones são elegíveis, com um pagamento total mínimo de US$ 310 milhões. O acordo forneceria pequenos pagamentos para donos de de qualquer modelo de iPhone 6 ou 7.

Procurada pela reportagem, a Apple diz que não vai comentar o assunto no momento.