Aly Song/Reuters A Alibaba enfrenta pressão regulatória

As ações da gigante chinesa Alibaba caíram 9% nesta segunda-feira, 28, para seu nível mais baixo desde junho, após o programa de recompra de ações de US$ 10 bilhões da empresa não aliviar preocupações com a pressão regulatória sobre a companhia - na semana passada, reguladores chineses anunciaram uma investigação contra a empresa por práticas anticompetitivas.

Uma forte liquidação ao longo de dois pregões derrubou quase US$ 116 bilhões do valor de mercado da empresa, listada em Hong Kong.

"A investigação antitruste sobre o Alibaba ainda não especificou as penalidades, o que preocupa muito os investidores”, disse Zhang Zihua, diretor de investimentos da Beijing Yunyi Asset, acrescentando que o resultado da investigação pode “mudar muito” a avaliação da empresa.

Deixando investidores ainda mais nervosos, no fim de semana o banco central da China pediu à Ant Group, uma empresa do grupo Alibaba, para suspender a atividade de empréstimos e outras operações de financiamento ao consumidor.

“As novas regulamentações estão prejudicando as grandes plataformas da internet, então você vê que a Tencent e outras empresas de tecnologia também estão vendo os preços de suas ações caírem”, disse Li Chengdong, analista de tecnologia de Pequim. “O Alibaba agora é o alvo dos reguladores, então a reação é mais forte.”