As pessoas ao redor dos Estados Unidos que estão interessadas no serviço de conexão de internet sem fio do Google, o Project Fi, não precisam de um convite para assinarem, a partir de segunda-feira, 7. A companhia está deixando de fazer a adesão aos serviços somente por convite, de acordo com uma mensagem publicada no blog oficial do Android.

Acesso à internet. Anunciado em abril do ano passado, o projeto é feito em parceria com as operadoras de telecomunicações Sprint e T-Mobile.

A ideia é que o serviço mude automaticamente entre duas redes de telefonia e os milhões de pontos abertos de Wi-Fi, dependendo de qual sinal estiver mais estável. De acordo com o Google, o serviço custa US$ 20 por mês e mais US$ 10 por cada gigabyte usado.

