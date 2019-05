A projetista de chips britânica ARM, responsável pela arquitetura de processadores de quase todos os smartphones do mundo, suspendeu as relações com a Huawei. A medida cumpre o bloqueio dos Estados Unidos à empresa, o que pode prejudicar a capacidade da chinesa de fabricar novos chips para seus futuros smartphones.

A Huawei, como a Apple e a Qualcomm, usa os desenhos da ARM para projetar os processadores que alimentam seus smartphones. A britânica, sediada em Cambridge, também licencia tecnologia gráfica e é de propriedade do grupo japonês SoftBank.

Em outro golpe para a gigante de tecnologia chinesa, o conglomerado japonês Panasonic se juntou na quinta-feira à crescente lista de empresas globais que estão se distanciando da Huawei, segunda maior vendedora mundial de smartphones e maior fabricante de equipamentos de telecomunicações.

A Panasonic, que fabrica componentes usados em smartphones e linhas de montagem, disse que interrompeu o envio de alguns componentes para a Huawei. Mas a empresa japonesa ainda venderá alguns componentes para a Huawei, um ponto que ficou claro em seu site na China.

Mas o movimento da ARM terá um impacto muito maior sobre a capacidade da Huawei para fazer negócios, particularmente no setor de smartphones, onde a empresa chinesa compete com a Samsung para a liderança global. Os designs de chips da ARM contêm tecnologia de origem norte-americana e são a espinha dorsal dos aparelhos Huawei.

Na semana passada, os Estados Unidos impediram a Huawei de comprar produtos fabricados com 25% ou mais de tecnologias ou materiais originados nos Estados Unidos, acusando a empresa de ser um veículo do poder estatal chinês e uma potencial ameaça à segurança nacional.