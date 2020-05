Novi Carteira digital do Facebook ganha novo nome

O Facebook anunciou nesta terça, 26, que rebatizou o seu projeto de carteira digital. Antes chamada de Calibra, o novo serviço se chamará Novi, uma combinação, segunda a empresa, das palavras em latim "novus" (novo) e "via" (via).

O Novi vai operar as transações da libra, projeto anunciado pelo Facebook em junho do ano passado. Com ele, será possível realizar as transações, que vão desde serviços do dia a dia, como o pagamento de contas e compras com a leitura de código de barras, até a transferência de grandes quantias monetárias. Funcionará como um app independente e como um serviço dentro do Messenger e do WhatsApp.

Ainda não há data para a estreia do Novi, que vai operar como uma subsidiária do Facebook. O serviço passará a funcionar junto com a libra, mas o esse projeto vem encontrando resistência de reguladores nos EUA e na Europa, além da desistência de parceiros importantes, como a Visa. A Libra Association, espécie de comitê financeiro do projeto, precisou redesenhar a nova moeda, pois havia de que ela pudesse desestabilizar a política monetária de países e facilitar a lavagem de dinheiro.

"Não mudamos nosso plano de longo prazo de ajudar as pessoas de todo o mundo a ter acesso a serviços financeiros baratos", escreveu David Marcus, diretor responsável pelo Novi, no site do serviço.