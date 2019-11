Ben Quinton/NYT Notícia surge semanas depois que gigante anunciou aquisição da Fitbit e deve entrar pesado no mercado de saúde

O Google está se aliando com uma companhia de saúde em um projeto secreto para recolhimento de informações pessoais de milhões de norte-americanos em 21 Estados dos Estados Unidos, publicou o Wall Street Journal nesta segunda-feira.

O Google lançou o Projeto Nightingale no ano passado com a companhia norte-americana Ascension, segundo o jornal, que citou fontes a par do assunto e documentos internos. Google e Ascension não comentaram o assunto de imediato.

Os dados envolvidos no Projeto Nightingale incluem resultados de laboratório, diagnósticos de médicos e registros hospitalares, entre outras categorias. As empresas pretendem formar um histórico de saúde completo com nomes de pacientes e datas de nascimento, publicou o WSJ.

A notícia surge dias depois que o Google anunciou a compra da Fitbit por US$ 2,1 bilhões, pretendendo entrar no segmento de dispositivos vestíveis e investir em sistemas digitais de saúde. A aquisição provocou atenção nas autoridades regulatórias, especialmente na UE.