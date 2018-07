NYT

Imagem de tubarão projetada na Magic Leap Imagem de tubarão projetada na Magic Leap

A Magic Leap, uma startup focada no desenvolvimento da tecnologia de realidade aumentada, disse nesta terça-feira, 2, ter captado US$ 793,5 milhões em uma nova rodada de investimentos liderada pelo gigante chinês do e-commerce, a Alibaba.

A empresa, que já tinha a Alphabet (holding que controla o Google) e a fabricante de semicondutores Qualcomm entre seus investidores, disse que também recebeu fundos de emrpesas como a Warner Bros. e os braços de investimentos de JP Morgan e Morgan Stanley. A nova rodada de investimentos faz a empresa valer cerca de US$ 5 bilhões.

Leia também:

Apple contrata especialista em realidade virtual e aumentada

Microsoft vai lançar versão do HoloLens para desenvolvedores

Com o investimento, Jack Ma, fundador e presidente-executivo do Alibaba, passa a fazer parte do conselho administrativo da Magic Leap, que hoje já conta com Sundar Pichai, presidente-executivo do Google.

Baseada na Flórida e atualmente com mais de 250 funcionários, a Magic Leap procura desenvolver uma plataforma computacional que deve permitir a seus usuários combinar a experiência digital com suas vidas físicas.

Ela não está sozinha nessa competição: apresentado no início de 2015 pela Microsoft, o projeto HoloLens planeja revolucionar o mundo dos games e também do trabalho com ajuda de um óculos de realidade aumentada, ainda sem previsão de lançamento.

Outra empresa que parece estar investindo nessa seara é a Apple: nas últimas semanas, rumores dão conta de que a empresa está contratando uma equipe de engenheiros e desenvolvedores para criar um departamento interno especializado em realidade aumentada e virtual.

Assista abaixo a um vídeo de demonstração da Magic Leap.