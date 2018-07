Choi Jae-koo/Yonhap/AP Ao centro, o herdeiro da Samsung Jay Y. Lee

Promotores da Coreia do Sul pediram nesta quarta-feira, 27, uma pena de prisão de 12 anos para o vice-presidente do conselho de administração da Samsung, Jay Y. Lee.

O caso atualmente corre em segunda instância, após a apelação feita por Lee – em agosto, um tribunal inferior o condenou a cinco anos de prisão por suborno, em um caso que abalou o país e levou até ao impeachment da presidente Park Geun-hye, em março deste ano.

"A defesa diz estar preocupada com o futuro da Samsung. No entanto, sua real preocupação é com a perda de controle de Lee", disse o promotor Park Young-soo, em uma corte lotada.

A Alta Corte de Seul deve julgar o caso no final de janeiro. Lee, de 49 anos e herdeiro de um dos maiores impérios corporativos do mundo, está preso desde fevereiro por acusações de corrupção. O caso, porém, não deve ser encerrado por aqui: qualquer que seja a decisão, ela provavelmente deve ser apelada para a Suprema Corte.

Vácuo de liderança. A condenação de Lee gerou o início de um vácuo de liderança na Samsung, completado pela saída de Kwon Oh-hyun, presidente executivo da sul-coreana, que renunciou ao posto em outubro.

Segundo o comunicado oficial da empresa, Kwon Oh-hyun, funcionário desde 1985, deve permanecer como presidente do Conselho de Administração até o fim do seu mandato, em março de 2018. "Enquanto somos confrontados com uma crise sem precedentes, creio que chegou a hora de a companhia começar de novo, com novo espírito e nova liderança", disse o executivo.

Atualmente, a companhia é o principal conglomerado sul-coreano, com mais de 60 empresas afiliadas e ativos que ultrapassam US$ 320 bilhões. A empresa também é a maior fabricante global de smartphones, com mais de 20% de participação nas vendas, bem à frente de sua maior rival, a Apple.

A soma do valor de mercado das empresas da Samsung com capital aberto representa hoje aproximadamente 30% do valor de mercado do índice da bolsa de valores sul-coreana Kospi.