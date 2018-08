JF Diorio/Estadão Barney Harford é o diretor de operações do Uber

Estado: Você é o primeiro diretor global de operações da história do Uber – o cargo não existia antes. Qual é o seu papel e seu maior desafio hoje?

Barney Harford: Os papéis que eu e Dara (Khosrowshahi) desempenhamos são muito diferentes. Ele é o líder que tem a visão. Eu, por outro lado, estou voltado para dentro da empresa, focado em detalhes sobre como operamos o nosso serviço. Promovemos 15 milhões de corridas por dia no mundo. A escala é muito grande.

Recentemente, o Uber passou a adicionar novos modais, com a aquisição da startup Jump. Por quê?

Nós acreditamos que os carros são para o Uber como os livros são para a Amazon. O negócio do Uber será muito mais do que apenas carros. Estamos tentando expandir rapidamente nossas opções de transportes disponíveis dentro do aplicativo. Nós adquirimos a Jump, que oferece bicicletas elétricas, mas existem um monte de outras opções, como as scooters. Nós não sabemos exatamente ainda como vamos entrar nesse espaço, mas estamos pensando muito nesse segmento.

O Uber vai integrar todos esses modais no mesmo app?

Sim, os passageiros poderão pegar desde uma bicicleta elétrica, passando pela carona compartilhada até carros voadores.