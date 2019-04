Carlos Barria / Reuters Funcionários de gigantes chinesas recorreram a um site de desenvolvedores para protestar

Trabalhadores do setor de tecnologia chinês lançaram um protesto na internet contra as horas extras massacrantes em algumas empresas, em uma rara reação à cultura de trabalho presente na indústria tecnológica do país.

As postagens no GitHub, da Microsoft, que afirma ser o maior servidor de códigos e outras ferramentas de programação do mundo, viralizaram em meio a grandes demissões no setor. O protesto mira a cultura de trabalho “996” da indústria, que diz respeito a um horário de trabalho das 9h às 21h, seis dias por semana.

Na semana passada, um ativista anônimo lançou o projeto “996.ICU” no GitHub, por meio do qual os trabalhadores compartilham exemplos de horas extras excessivas e votam nas principais empresas de uma lista negra, além de firmas com condições de trabalho melhores.

“Qual é a diferença entre estas empresas 996 e os antigos senhores de terra que oprimiam os camponeses???”, questionou uma postagem.

A Alibaba, a JD.com e a fabricante de drones DJI Technology estão na lista negra. A Alibaba não respondeu de imediato a um pedido de comentário nesta sexta-feira, 5, que é feriado na China. Um porta-voz da DJI disse que a companhia não debate questões trabalhistas específicas, mas que tem “o compromisso firme de tratar nossos empregados com o maior respeito e proporcionar um ambiente de trabalho saudável”. Um porta-voz da JD.com não quis comentar.

O “996.ICU” foi o projeto mais visitado do Github nesta sexta-feira, com 176 mil seguidores. A campanha contra a cultura de trabalho 996 viralizou no Weibo, provocando milhares de respostas na versão chinesa do Twitter.

Nesta semana, alguns navegadores desenvolvidos localmente bloquearam o acesso a um repositório anti-996 do GitHub citando motivos legais.

A campanha anti-996 é o exemplo mais recente de ativistas exigindo condições de trabalho melhores e apoiando clamores por uma representação sindical maior em um momento de desaceleração econômica.

Katt Gu, consultor de leis e regulamentações da startup Dimension, sediada em Xangai, classificou a campanha anti-996 como um divisor de águas.

“É hora de punir essas grandes empresas malignas que não estão protegendo os direitos de seus funcionários”, disse.