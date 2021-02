Steve Marcus/Reuters Post de site que vendia dados de brasileiros saiu do ar nesta sexta-feira, 5

Publicações que tentavam vender os dados do megavazamento de 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJ e 103 milhões de registros de veículos foram excluídas nesta sexta-feira, 5, após quase 26 dias disponíveis na internet. O motivo das remoções é incerto, embora todos os links desativados tenham sido citados pelo ministro Alexandre de Moraes após o Estadão mostrar que informações de autoridades também estavam à venda.

Foram removidos de um fórum online duas postagens anunciando a venda das informações — um terceiro link (este para baixar diretamente bases de dados que serviam de 'catálogo' e 'amostra grátis') citado por Moraes já estava fora do ar desde o final da semana passada. Os posts removido nesta sexta do fórum estavam no ar desde 11 de janeiro — o caso se tornou público em 19 de janeiro após um alerta emitido pela empresa PSafe. Apesar das remoções, o hacker já havia espalhado os dados em outros posts no fórum — é possível encontrar publicações apenas para os dados de pessoa física, ou apenas para pessoa jurídica. Todos esses posts foram feitos ainda em janeiro e continuam ativos.

Também nesta sexta, saiu do ar o site que dizia avisar o consumidor se os dados foram expostos no megavazamento. A prática, conforme noticiado pelo Estadão nesta semana, não é recomendada por especialistas porque pode deixar as informações ainda mais expostas. O site também foi citado por Moraes.

O ministro também havia ordenado que plataformas de busca, como o Google, deixassem de indexar o fórum onde a venda ocorre. Isso, porém, ainda não aconteceu. A reportagem encontrou o fórum indexado pelo Google na manhã desta sexta.

As exclusões acontecem após a inclusão do megavazamento ao inquérito das fake news, conforme decretado na quarta-feira, 3, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Após investigação do Estadão que apontava que as informações de autoridades do poder público estavam expostas, o caso ganhou força e chegou a ser citado por outros veículos de imprensa e de televisão.