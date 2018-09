Kim Kyung-Hoon/Reuters Disputa entre Qualcomm e Apple ganha nova batalha em San Diego

A fabricante de chips Qualcomm alegou nesta terça-feira, 25, que a Apple roubou seus segredos comerciais e os entregou à sua rival Intel com o objetivo de melhorar os chips da empresa, que atualmente é uma fornecedora de chips da Apple. A informação consta em documento judicial visto pela agência de notícias Reuters.

No documento, a Qualcomm afirma que a suposta postura da Apple faz parte de uma “campanha de vários anos de conduta desleixada, inapropriada e enganosa, com o objetivo de melhorar chips de qualidade inferior, incluindo aqueles produzidos pela Intel, um concorrente da Qualcomm, para tornar tais chips utilizáveis em aparelhos da Apple”. Segundo a empresa, a ideia por trás dessas ações era desviar os negócios da Qualcomm com a Apple para a Intel.

Essa briga entre Qualcomm e Apple não é de hoje. Em novembro do ano passado, a fabricante de chips alegou que a Apple quebrou um contrato de licença de software existente entre as duas empresas. A nova acusação se juntou a essa que já existia.

Durante os anos em que usou modens da Qualcomm, a fabricante de chips deu à Apple acesso a suas ferramentas confidenciais de software para ajudar a fabricante de iPhone a integrar os modens, alega a Qualcomm em seu processo.

O processo, em andamento no distrito de San Diego, está se desdobrando em meio a uma ampla disputa legal, na qual a Apple acusou a Qualcomm de práticas injustas de patente.

Fornecedores da Apple. A Qualcomm forneceu chips para o iPhone, o que ajudou o aparelho a se conectar a redes de dados sem fio. Começando com o iPhone 7, a Apple começou a usar chips da Intel em alguns de seus modelos.

Em julho deste ano, a Qualcomm disse a investidores que acredita que seus chips foram completamente removidos da nova geração de iPhones, que foi lançada este mês, deixando a Intel como único fornecedor. Desmontagens de novos aparelhos até o momento confirmaram que a Intel está fornecendo chips.