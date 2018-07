Reuters Pioneira no mercado de chips para dispositivos móveis, hoje a Qualcomm é fornecedora de grandes marcas, como Apple, Samsung e LG

A fabricante norte-americana de chips de smartphones Qualcomm deve ganhar o "iminente" aval de autoridades antitruste do Japão para sua proposta de US$ 38 bilhões pela NXP Semiconductors e obter a aprovação na Europa até o final do ano, de acordo com uma fonte envolvida nas negociações.

Ganhar a luz verde de ambos os órgãos de concorrência levará a Qualcomm a dar um grande passo para fechar o acordo e reforçar sua luta contra uma oferta hostil da Broadcom por US$ 103 bilhões.

A Comissão de Comércio Justo do Japão (JFTC) “deverá liberar a iminente aquisição da NXP pela Qualcomm”, disse a fonte. “A Comissão Europeia deverá segui-la em breve”.

A JFTC não respondeu aos pedidos por comentários enviados por e-mail. O responsável pela concorrência da Uniao Europeia, que estabeleceu o prazo de 15 de março para se pronunciar sobre o acordo, se recusou a comentar. A Qualcomm não estava disponível.

A Qualcomm, que fornece chips para fabricantes de smartphones com Android e também para a Apple, quer se tornar líder no mercado de rápido crescimento de chips automotivos através da compra da NXP, a maior da indústria de semicondutores.

A proposta da Broadcom pela Qualcomm também era tida como mais um passo na consolidação do mercado de semicondutores. Em julho do ano passado, o grupo japonês SoftBank comprou a projetista britânica de chips ARM, que desenvolveu a arquitetura usada na maior parte dos chips para smartphones, por US$ 32,2 bilhões.

A Intel adquiriu outra fabricante de chips, a Altera, por US$ 16,7 bilhões e a própria Qualcomm vem tentando adquirir a NXP, que fabrica processadores para automóveis, por US$ 39 bilhões.

Toda a movimentação tem a ver com a mudança no mercado de computação, que antes era focado em PCs, agora é móvel e, no futuro, estará cada vez mais amplo com o avanço da "internet das coisas", tendência que vai conectar todos os objetos à nossa volta.

Uma pioneira no mercado de chips para dispositivos móveis, hoje a Qualcomm é fornecedora de grandes marcas, como Apple, Samsung e LG, fazendo chips que ajudam os telefones celulares a se conectarem com redes sem fio. "Nenhuma empresa está melhor posicionada na área móvel, Internet das Coisas e no setor automotivo na indústria de semicondutores", disse o presidente da Qualcomm, Steve Mollenkopf. "Temos confiança que vamos continuar criando valor para nossos acionistas."