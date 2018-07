Reuters Pioneira no mercado de chips para dispositivos móveis, hoje a Qualcomm é fornecedora de grandes marcas, como Apple, Samsung e LG

A Qualcomm está aberta a discutir uma oferta melhor de aquisição pela Broadcom que reflita o "verdadeiro valor" da fabricante de chips e lide melhor com suas preocupações sobre potenciais obstáculos regulatórios ao acordo, informou a empresa nesta sexta-feira.

A Qualcomm disse que teve uma reunião construtiva com a Broadcom em 14 de fevereiro, na primeira vez que as duas empresas se encontraram para discutir a oferta existente de US$ 121 bilhões.

No entanto, o conselho de administração da Qualcomm manteve sua visão de que a proposta desvaloriza substancialmente a fabricante de chips, que tem um nível inaceitavelmente alto de risco e que não é do melhor interesse de seus acionistas.

Embora a Broadcom esteja disposta a realizar alguns desinvestimentos para satisfazer os reguladores antitruste, ela ainda está resistente a “outros compromissos” que poderia se esperar que reguladores exijam, disse a Qualcomm.

A Broadcom também se recusou a comentar suas intenções para o futuro do negócio de licença da Qualcomm, disse a empresa.

A Qualcomm informou novamente que a multa por desistência prometida pela Broadcom de US$ 8 bilhões no caso dos reguladores bloquearem o acordo não chegava perto de compensar os riscos relacionados ao negócio. A Broadcom não estava imediatamente disponível para comentar.