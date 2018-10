Foto: REUTERS/Regis Duvignau Para começar a conta, a Coca-Cola, que está na mesa de inúmeras pessoas ao redor do mundo, tem, hoje, um valor de mercado de US$ 179,3 bilhões -- o que não corresponde nem a 20% do valor da fabricante do iPhone, que é de US$ 1 trilhão.

Foto: REUTERS/Fred Prouser O Ronald McDonald, coitado, também está bem abaixo do valor da Apple. A marca de fast food é avaliada em US$ 129,9 bilhões. Acrescentando esse valor à nossa conta, junto com a Coca-Cola, obtemos o total de US$ 309,2 bilhões -- falta muito ainda para bater o valor da Apple.

Foto: REUTERS/Joe Skipper Nem mesmo os carros elétricos de Elon Musk são capazes de colocar em xeque o valor da fabricante do iPhone -- na verdade, eles não fazem nem cócegas nela. Com apenas US$ 59,3 bilhões, a montadora americana de carros elétricos Tesla, de Musk, leva o nosso cálculo geral para US$ 368,5. Acredite, essa conta não está errada.

Foto: Bloomberg/Qilai Shen Ok. Você deve estar pensando que pelo menos a Disney seria capaz de fechar essa conta rápido -- afinal, ela é um grande império de mídia. É bizarro, mas, na verdade, perto da Apple, a Disney é "pequena" como um camundongo: a criadora do Mickey têm valor de mercado de US$ 168 bilhões. Ou seja, somando esse número temos US$ 536,5 bilhões. Pelo menos já chegamos na metade.

Foto: Bloomberg/Chris Ratcliffe Mais de 124 milhões de pessoas pagam pelo Netflix ao redor do mundo. Deve ser muito dinheiro entrando no bolso da empresa. Seria a Netflix a salvadora dessa conta que não acaba nunca? Ainda não. A empresa vale US$ 150,2 bilhões e com esse número chegamos ao total de US$ 686,7 bi.

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni Continuando na luta para atingir o US$ 1 trilhão de dólares, aqui está uma das maiores empresas do mundo. Pode entrar, Toyota. Somando o valor de mercado dela, que é US$ 212,7 bilhões, ficamos com US$ 899,4 bilhões. Aguenta firme, estamos chegando.