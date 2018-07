Mike Blake/Reuters Fabricante de chips Qualcomm recusa, mais uma vez, oferta de rival

A Qualcomm planeja se reunir nessa quarta-feira, 14, com a Broadcom para discutir sobre a oferta de aquisição de US$ 121 bilhões, disse uma fonte a Reuters. É a primeira vez que as fabricantes de chips decidem se encontrar para discutir um potencial acordo.

A reunião acontece depois que a Broadcom aumentou a oferta de US$ 70 para US$ 80 por ação, além de outras concessões como o pagamento de uma taxa de dissoluções de US$ 8 bilhões a Qualcomm em caso de os reguladores bloqueiem o acordo.

Segundo uma fonte da Reuters, a Broadcom concordou em realizar a reunião na quarta-feira, mesmo após ter recebido uma negativa a sua proposta de encontro durante o último fim de semana. Os detalhes que serão acordados na reunião não foram divulgados. Ambas as empresas não quiserem comentar o assunto.

Na semana passada a Qualcomm rejeitou a oferta de compra de US$ 121 bilhões feita pela concorrente alegando que o valor subvaloriza a empresa e fica muito aquém dos compromissos em questões regulatórias, mas pediu uma reunião com os executivos da Broadcom para abordar o assunto.

O processo de negociação de compra e venda começou em novembro do ano passado quando a Broadcom ofereceu US$ 103 bilhões pela rival. Caso o negócio se concretize, a Broadcom conseguirá aliar seus chips de conectividade a liderança tecnológica da Qualcomm em banda larga e dados. Hoje, a Qualcomm também tem sido uma das pontas de lança do 5G, novo padrão de conectividade que está previsto para chegar ao mercado em alguns anos.