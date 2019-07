Mike Blake/Reuters A Qualcomm é acusada de práticas anticompetitivas desde 2015

A Qualcomm, maior fabricante de chips do mundo, foi multada em € 242 milhões pela Comissão Europeia nesta quinta-feira, 18, por práticas anticompetitivas. A empresa é acusada de colocar preços predatórios em chips 3G entre 2009 e 2011 com o objetivo de prejudicar a rival Icera, uma desenvolvedora britânica de software para telefones, que agora faz parte da Nvidia.

A multa corresponderá a 1,27% do faturamento da Qualcomm em 2018. “O comportamento estratégico da Qualcomm impediu a competição e a inovação no mercado”, disse Margrethe Vestager, chefe da Comissão Europeia, órgão regulador da concorrência da União Europeia.

O caso é antigo: a Comissão Europeia acusou a Qualcomm pela primeira vez de preços predatórios em 2015. Em uma coletiva de imprensa, Vestager defendeu o tempo que levou para chegar a uma decisão, dizendo que foi um caso complexo que dependia de evidências da Qualcomm.

A Qualcomm disse que apelará da decisão, dizendo que ela “não é sustentada pela lei, pelos princípios econômicos ou pelos fatos do mercado”.

Multas pesadas, em particular contra gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, têm sido uma característica da campanha de cinco anos de Vestager como fiscal antitruste da Europa. No último ano, o Google foi multado duas vezes. Em março deste ano, a companhia foi multada em € 1,49 bilhão por monopólio em publicidade. No ano passado, a punição foi de € 4,34 bilhões por práticas relacionadas ao Android.

Vestager disse que espera permanecer no cargo quando uma nova Comissão tomar posse em novembro, mas não descartou outro papel. Seu mandato termina em 31 de outubro.