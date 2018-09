Reuters Pioneira no mercado de chips para dispositivos móveis, hoje a Qualcomm é fornecedora de grandes marcas, como Apple, Samsung e LG

A fabricante de chips norte-americana Qualcomm foi multada em € 997 milhões (ou US$ 1,2 bilhão) por violar a lei antitruste, que é contra o abuso de poder econômico e torna competitiva a relação entre as empresas. A fabricante é acusada pela União Europeia de ter pagado bilhões de dólares a Apple para que construísse iPhones capazes de receber apenas chips da Qualcomm.

A comissária de concorrência da União Europeia, Margrethe Vestager, disse que a decisão é baseada no fato de que, com o acordo entre as fabricantes, nenhum rival poderia competir igualitariamente com a Qualcomm no mercado, independente da qualidade dos seus produtos. A Apple foi poupada de punições no caso.

O acordo, segundo a investigação da União Europeia, foi destinado aos celulares fabricados entre 2011 e 2016 que recebem chips 4G. A Apple contratou a Qualcomm suspendeu o acordo comercial a partir dos modelos iPhone 7 e iPhone 7 Plus que atualmente contém chips da Intel, principal concorrente da fabricante condenada.

A União Europeia disse que quer transformar a multa como um exemplo para outras empresas de tecnologia. O valor representa 4,9,% da receita da Qualcomm em 2017. A empresa disse que discorda fortemente da decisão e que apelará imediatamente para o Tribunal Geral da União Europeia.

Situação. A Qualcomm não vive o melhor momento dos últimos anos. Além da multa, a empresa viu seus lucros despencarem 90% no quarto trimestre do ano passado e vê sua tentativa de comprar a fabricante holandesa de chips NXP perder o fôlego sem a aprovação dos reguladores. A fabricante também sofre um processo da Apple em uma disputa por royalties de chips.