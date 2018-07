Mike Blake/Reuters Qualcomm pode se juntar à Broadcom para compor terceira maior fabricante de chips do mundo

A Qualcomm, maior fabricante de processadores para smartphones do mundo, protocolou na última segunda-feira, 11, uma ação em que responde às acusações feitas no processo que a Apple abriu em janeiro de 2017. A empresa alega que a fabricante do iPhone violou acordos e encorajou ataques regulatórios em seus negócios em várias jurisdições ao redor do mundo.

O processo aberto pela Apple acusava a Qualcomm de cobrar preços abusivos por seus chips e também de ter se recusado a conceder US$ 1 bilhão em descontos previamente prometidos. A ação judicial foi feita dias após o governo dos Estados Unidos ter acusado a Qualcomm de recorrer a táticas anticompetitivas para manter um monopólio sobre os principais fabricantes de celulares.

“A Apple fez um ataque global a Qualcomm com sua tentativa de usar seu mercado consumidor gigantesco para nos coagir a aceitar termos e licenças injustos”, afirmou a empresa de chips nesta segunda-feira.

A empresa também alegou que a Apple somente a ameaçou numa tentativa de se prevenir de comparações públicas entre o desempenho de iPhones com componentes da Qualcomm e o com peças de fornecedores concorrentes.

A Apple, por sua vez, respondeu às declarações reiterando os comentários que fez em janeiro. Para a companhia, a Qualcomm supervalorizou o valor de seus royalties e obteve ganhos com tecnologias da Apple que não estavam nas patentes da fabricante de chips.