Google O Google Home, caixa de som inteligente, tem como seu principal 'motor' o Google Assistant, assistente pessoal do Google.

No palco de uma conferência de investidores no mês passado, o chefe de negócios do Google, Philipp Schindler, identificou um desafio para o aplicativo mais valioso da empresa: seu assistente virtual.

Responder às pesquisas dos usuários em voz alta por meio do Google Assistant não é ideal para gerar receita, sugeriu Schindler. Quando os resultados são visíveis, não meramente verbais, "você tem espaço para publicidade, é claro", disse Schindler, cuja empresa fatura cerca de US$ 70 bilhões por ano com anúncios nos resultados de busca.

A Alphabet, holding que controla o Google, se recusou a elaborar sobre as observações de Schindler. Mas o desafio do Google é enfrentado por várias grandes empresas de tecnologia cujos usuários buscam cada vez mais ajuda de alto-falantes e dispositivos habilitados para voz: como oferecer maior conveniência e, ao mesmo tempo, gerar a receita publicitária que tradicionalmente financia pesquisas gratuitas.

A questão é mais aguda para o Google, que detém o maior negócio de publicidade de pesquisas do mundo.

Até agora, os consumidores geralmente recebem uma breve resposta dos assistentes virtuais, sem a perturbação dos anúncios. E as empresas de tecnologia não mostraram como incluiriam as classificações de que o conteúdo é “Patrocínio” ou “Anúncio” que os reguladores nos Estados Unidos e em outros países exigem com resultados de pesquisa pagos.

Um recurso do Google Assistente já está perto de violar as regras de divulgação, de acordo com cinco advogados de publicidade contatados pela Reuters. O Google afirma que está em conformidade.

O recurso recomenda encanadores e outros provedores locais de serviços domésticos sem revelar que os resultados são extraídos de um banco de dados com curadoria composto principalmente por empresas que aderiram a um programa de marketing do Google.

“Não é uma recomendação completamente limpa”, disse Michelle Cohen, advogada especialista em regras de marketing da Ifrah Law, em Washington, DC “Se houver um compromisso financeiro, você deve divulgá-lo.”

Reguladores evitam sufocar novas tecnologias, disse Richard Lawson, sócio da Manatt, Phelps & Phillips e ex-diretor de defesa do consumidor na Procuradoria Geral da Flórida. Mas ele disse que as autoridades ainda perguntarão: “Como você transmite informações significativas?”

Na conferência, Schindler disse que os anúncios no Google Assistant seriam mais “interessantes” quando as respostas são exibidas em uma tela próxima, como uma TV, um smartphone, um laptop ou um alto-falante inteligente com uma tela.

“Então, estamos exatamente no mundo que compreendemos profundamente”, disse Schindler, com opções lucrativas “muito semelhantes” à pesquisa tradicional.