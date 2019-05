Francisco Seco/AP Margrethe Vestager acredita que desmembramento do Facebook tomaria muitos anos na Justiça

A comissária da União Europeia Margrethe Vestager disse nesta sexta-feira, 17, que “quebrar” o Facebook seria uma solução de último recurso. A maior rede social do mundo, que também é dona de dois gigantes aplicativos de mensagem – WhatsApp e Messenger – e do Instagram tem sofrido pressão sobre sua responsabilidade nos uso de dados e na influência de milhares de usuários no mundo.

A comissária foi questionada sobre o assunto durante evento de tecnologia em Paris, depois que políticos dos Estados Unidos e Chris Hughes co-fundador do Facebook ter recentemente se declarado a favor do desmembramento.

Vestager, conhecida pela posição forte contrária a empresas de internet em diversos processos, disse que obrigar o Facebook desmembrar provavelmente geraria longos processos judiciais.

“[Desmembrar] seria um remédio de último recurso. Acho que isso nos manteria em tribunal por talvez uma década. É muito mais direto e talvez muito mais poderoso dizer que precisamos de acesso aos dados”, disse Vestager.