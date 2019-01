Ações da Apple despencam na abertura do mercado

A queda de 9% nas ações da Apple impactou os papéis de outras empresas de tecnologia. Todas as gigantes registraram queda no valor das ações na abertura do mercado nesta quinta: Microsoft (2,60%), Amazon (0,75%), Facebook (1,25%) e Alphabet, controladora do Google (1,57%). Twitter, Nvidia e Intel também recuaram respectivamente 0,94%, 3,69% e 3,78%.

As ações de fornecedores e parceiros da Apple também recuaram. A Samsung Electronics, que fabrica painéis, fechou o dia na Bolsa de Seul com recuo de 2,97%. A Foxconn, que monta os dispositivos na China, teve variação negativa de 0,17%. A fabricante de chips AMS caiu 20% na Bolsa de Zurique.

Na Bolsa de Hong Kong, A AAC Technologies e a Sunny Optical tiveram as piores performances do mercado, com recuos de 5,4% e 6,7%. A Luxshare Precision Industry teve queda de 8,1 % na Bolsa de Shenzhen (China), enquanto a coreana LG Innotek caiu 4,4%. Em Taiwan, a Hon Hai Precision Industry e a Taiwan Semiconductor Manufacturing recuaram respectivamente 2% e 2,5%.

A Qualcomm (1,88%), Cisco (1,53%), Oracle (0,22%), Nokia (1,77%) e Texas Instruments (3,34%) recuaram. Entre os poucos que passaram ilesos estão Netflix e Snap, com variação positiva de 1,62% e 0,88%.