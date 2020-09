Olesya Stryzhak/Oracle A Oracle é uma veterana do mercado de tecnologia fundada por Larry Ellison

Em meio ao ultimato de Trump para o banimento do aplicativo chinês TikTok nos Estados Unidos, um nome surgiu como o parceiro que pode ajudar a manter a rede social em território americano: a gigante americana de softwares Oracle. Após semanas de especulações sobre a aquisição do TikTok pela Microsoft, a dona do Windows saiu de cena neste domingo, depois de ter sua oferta recusada, e a Oracle ganhou espaço como ‘parceira tecnológica’ do app nos Estados Unidos — acordo que ainda depende da aprovação do governo americano.

Quem é a Oracle?

Apesar da Oracle ser menos conhecida que a Microsoft, a companhia é uma veterana no mercado de tecnologia, com mais de quatro décadas de atuação. Fundada por Larry Ellison na década de 1970, a empresa é conhecida por serviços como bancos de dados e servidores para empresas, escolas e instituições governamentais.

Nesta segunda-feira, a empresa está avaliada em torno de US$ 185 bilhões na bolsa de valores americana.

Qual é o principal negócio da Oracle?

O negócio da Oracle é realmente banco de dados: a empresa não tem experiência em redes sociais voltadas para o público em geral, como o TikTok. A empresa também começou a atuar na área de inteligência artificial e infraestrutura em nuvem nos últimos anos, buscando fazer sua própria transformação digital.

Quem são os concorrentes da Oracle hoje?

A Oracle compete com empresas como Microsoft e Amazon na área de nuvem. Também bate de de frente com companhias como Salesforce, SAP e a própria Microsoft na área de bancos de dados e serviços para empresas.

O serviço de videochamadas Zoom, por exemplo, usa a plataforma de nuvem da Oracle. A companhia também chegou a disputar nos últimos meses um contrato de nuvem do Pentágono, no valor de US$ 10 bilhões, que acabou sendo vencido pela Microsoft.

E o Larry Ellison, quem é?

O fundador da Oracle é apoiador de Donald Trump. Um raro pioneiro da computação que segue ativo – ao contrário de colegas de geração, como Bill Gates e Steve Wozniak – Larry Ellison já apoiou abertamente o presidente e a companhia tem um histórico de colaboração com o governo americano. Ellison chegou a organizar em fevereiro deste ano uma arrecadação de fundos para Trump. É também um dos homens mais ricos do mundo: segundo a revista Forbes, sua fortuna está avaliada em torno de US$ 75 bilhões.

E por que Oracle e TikTok podem se juntar? Isso faz sentido?

Se o acordo com o TikTok for aprovado, a Oracle provavelmente ofereceria sua infraestrutura de nuvem e gerenciamento de dados para o aplicativo chinês, o que pode ser um cartão de visita para a companhia ganhar espaço no mercado de nuvem – de acordo com a consultoria Gartner, a Oracle não estava entre os cinco maiores provedores de infraestrutura em nuvem em receita em 2019.

Há ainda quem aponte que a Oracle está sendo beneficiada nessa negociação por conta da relação de Ellison e Trump – vale lembrar ainda que Ellison, ligado ao presidente americano, é uma exceção no mercado de tecnologia atual, em que a maioria das empresas está ligada a um pensamento mais progressista, como é típico do Vale do Silício.