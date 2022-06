Divulgação/Meta Javier Olivan tornou-se o novo 'número 2' da Meta, grupo que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp

Após a saída de Sheryl Sandberg do Facebook nesta quarta-feira, 1.º, Mark Zuckerberg já anunciou quem vai substituir a ex-número 2 da empresa. Trata-se do espanhol Javier Olivan, que trabalha na Meta há mais de 14 anos e liderou equipes que lidam com Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Ele ocupou a posição de vice-presidente de crescimento entre 2011 e 2018. Atualmente, ele ocupava o cargo de diretor de crescimento.

Criado em uma cidade pequena na cordilheira dos Pireneus, na Espanha, com MBA em Administração de Empresas pela Universidade Stanford e graduado em engenharia elétrica e industrial pela Universidade de Navarra, Olivan passou por Siemens, Mercado Livre e Endeavor até se juntar ao Facebook em 2007. Ele fala inglês, francês, alemão, espanhol e japonês.

Pouco antes de ingressar na rede social, Olivan tentava montar com alguns amigos uma rede social semelhante ao Facebook para a Espanha. Zuckerberg, então, convidou o colega para se unir a equipe e ajudar no desenvolvimento da plataforma em espanhol. Como primeiro trabalho, ele foi responsável por fazer a primeira tradução da rede social para outro idioma.

“Estou empolgado por aceitar o novo desafio como diretor de operações. Como o Mark disse, não é possível substituir alguém como a Sheryl. Com algumas exceções, não acredito que o meu papel terá o mesmo aspecto de figura pública, dado que temos outros líderes já responsáveis pelo trabalho”, escreveu Olivan no Facebook nesta quarta, 1.º.

Zuckerberg comentou em sua página: “O papel (de Javier) será diferente daquilo que a Sheryl fazia. Será um papel de diretor de operações mais tradicional, no qual ele ficará mais focado internamente e operacionalmente”, escreveu o CEO.

Facebook Papers

De acordo com documentos vazados da empresa no final do ano passado e batizados de Facebook Papers, Olivan era um dos principais executivos ligados a Zuckerberg. Segundo os papéis, o espanhol foi quem mais recebeu funcionários para compor sua equipe desde que chegou na empresa. Ainda, segundo os Facebook Papers, o número de subordinados de Olivan cresceu cerca de 900% em cinco anos, o que lhe ajudou a ganhar a confiança de Zuckerberg.

Quando o Facebook foi renomeado para Meta, Olivan era um dos nomes cotados para ajudar o dono do Facebook na missão da “nova” empresa.

Além do comando das áreas de crescimento, Olivan também supervisionou equipes dos chamados “times de integridade" (integrity teams), responsáveis por assuntos como confiabilidade de publicações e o monitoramento de posts que a empresa julgava não ser interessante para o feed dos usuários.

O time de integridade foi constantemente citado nos Facebook Papers por apresentar falhas na moderação de conteúdo. A série de reportagens em diversos veículos do mundo, incluindo o Estadão, mostrou que o Facebook sacrificava a segurança dos usuários em troca do lucro, algo que a companhia sempre negou.