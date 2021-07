Matthew Staver/Bloomberg A primeira viagem espacial da Blue Origin deve durar cerca de 11 minutos

Homem mais rico do mundo e fundador de uma das principais empresas de tecnologia, Jeff Bezos está prestes a se tornar também um astronauta. A viagem espacial do bilionário está marcada para a próxima terça-feira, 20, e vai levar no foguete New Shepard — da sua empresa Blue Origin — também mais três pessoas: seu irmão Mark Bezos, a pioneira espacial Wally Funk e o estudante Oliver Daemen, selecionado nesta quinta-feira, 15, como integrante da viagem.

Mesmo nos holofotes por seus constantes recordes de fortuna, Bezos não se consolidou no mundo dos negócios apenas com a Amazon, empresa que fundou em 1994. À frente da big tech, Bezos se tornou proprietário da rede de supermercados Whole Foods, do jornal americano The Washington Post e de outros investimentos que somam a sua fortuna de US$ 211 bilhões, segundo ranking da Fortune. Além disso, fundou em 2000 a Blue Origin, empresa de exploração espacial que vai levá-lo ao espaço,

Em concorrência direta com personalidades como Elon Musk e Richard Branson — que também possuem companhias espaciais —, Bezos quer entrar na história em sua primeira viagem tripulada pela Blue Origin, feito que colocará o bilionário como um dos primeiros a explorar o turismo espacial. Em preparação para o lançamento da New Shepard, confira a trajetória de Jeff Bezos:

Onde nasceu?

Jeffrey Preston Bezos nasceu em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, Estado do Novo México, EUA. Na infância, Bezos teve contato com o pai, Ted Jorgensen, apenas até os três anos de idade, sendo adotado pelo segundo marido de sua mãe, Miguel Bezos — de onde veio o sobrenome bilionário do empresário.

Onde trabalhou?

Bezos contou à revista americana Fast Company que teve seu primeiro emprego aos 16 anos, em uma cozinha da rede de restaurantes McDonald’s, onde fritava hambúrgueres para os lanches do restaurante. Segundo ele, era um “adolescente cheio de espinhas” que foi para a parte de trás da lanchonete para se esconder — fato que Bezos conta em tom de brincadeira.

Depois de sair do McDonald’s, Bezos ingressou na Universidade de Princeton, em 1986, e se formou em engenharia elétrica e ciência da computação. Até construir a Amazon, o empresário trabalhou no banco de investimentos novaiorquino D.E. Shaw & Co, onde chegou a ser o vice-presidente sênior mais novo da empresa.

Como fundou a Amazon?

Em 1994, ele se demitiu do D.E. Shaw & Co e se mudou para Seattle, em Washington, para abrir uma livraria virtual — a Amazon. Apesar de a ideia ter começado a florescer em 1994, a plataforma só foi lançada em 1995, quando Bezos levantou cerca de US$ 1 milhão com 20 amigos e alguns investidores.

Para decidir o que a Amazon ia vender, Bezos pesquisou o que as pessoas comprariam pela internet. O primeiro item era música. Só que Bezos não considerou a ideia por não querer competir com as gravadoras. Apostou nos livros, que eram a segunda opção.

O primeiro escritório de Bezos foi a sua própria garagem. Naquela época, ele precisava apenas de um pequeno espaço para armazenar os livros do estoque da Amazon.

A escolha do nome “Amazon” acabou agradando Bezos por vários motivos: primeiro por começar com a letra A e, em um segundo momento, por remeter ao Rio Amazonas. Ele queria dar a ideia de que o site possuía um volume de livros tão grande quanto o volume das águas do rio brasileiro.

Jeff Bezos é casado?

Atualmente, Bezos é divorciado e tem um relacionamento com a apresentadora de TV americana Laura Sánchez. O bilionário foi casado por 25 anos com Mackenzie Scott, com quem teve quatro filhos.

O divórcio do casal, em 2019, tornou Mackenzie uma das mulheres mais ricas do mundo, em um processo que lhe rendeu cerca de US$ 35 bilhões em ações da Amazon — cerca de 4% da empresa.

Qual a fortuna de Bezos?

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, foi a primeira pessoa do mundo a atingir a fortuna de US$ 200 bilhões, de acordo com a revista Forbes, em 2020. No ano passado, o empresário registrou uma fortuna de US$ 204,6 bilhões — ultrapassando Elon Musk e Bill Gates.

Hoje, a fortuna de Bezos é estimada em US$ 211 bilhões, segundo a Forbes. O empresário ainda possui 11% das ações da Amazon, o que representa 90% de sua fortuna.

Porque saiu da Amazon?

Nos últimos anos, Bezos se afastou de grande parte dos negócios do dia-a-dia da Amazon, concentrando-se em projetos estratégicos e empreendimentos externos, como sua startup espacial, a Blue Origin, dando ainda mais autonomia a seus executivos.

Aos 57 anos, voltou a se ocupar dos assuntos cotidianos no início da pandemia e em fevereiro, ele anunciou que planejava deixar o comando Amazon e se tornar o presidente-executivo do conselho da empresa.

A saída do bilionário do comando da empresa foi registrada oficialmente em 5 de julho, com Andy Jassy assumindo as rédeas de seu fundador.

Como criou a Blue Origin?

Assim como alguns de seus colegas bilionários, Bezos é fascinado pelo espaço e pela possibilidade do turismo na órbita da Terra, o que o levou a fundar a Blue Origin. A empresa de exploração espacial nasceu em 2000 e, pelo menos desde 2018, Bezos tem vendido US$ 1 bilhão em ações da Amazon todo ano para financiar a empreitada.

Ao longo dos anos, a empresa se manteve quase que em segredo, sem divulgar suas operações. Mas, ainda em seus primeiros anos, a Blue Origin construiu foguetes e testou tecnologias de tripulação ao espaço — a ideia era fazer um voo tripulado em 2012.

Com a construção do New Shepard, principal foguete da companhia, o sonho do dono da Amazon se tornou um pouco mais factível, com testes e dedicação do bilionário ao projeto. Em 2015, o foguete conseguiu completar, pela primeira vez, uma missão para o espaço, atingindo a altitude de 1009 quilômetros, antes de executar um pouso vertical no local de lançamento no oeste do Texas.

No total, o New Shepard passou por 15 testes espaciais, mas nunca com passageiros a bordo. Os lançamentos aconteceram no oeste do Texas, próximo à pequena cidade de Van Horn. A terça-feira, 20, vai marcar o primeiro voo do foguete com tripulação.

Atualmente, além das viagens planejadas ao espaço com a finalidade de turismo, Bezos e a Blue Origin lutam para fazer parte do programa de colaboração com a Nasa — assim como a SpaceX, de Musk.

No início desse ano, a empresa entrou com um processo contra o órgão espacial americano, alegando que o projeto de parceria com a Blue Origin não tinha sido revisado de maneira correta. O contrato da Nasa, assinado com a SpaceX, tem valor de US$ 2,9 bilhões.

Quando Bezos vai ao espaço?

A viagem do dono da Amazon e de mais três tripulantes está marcada para a próxima terça-feira, 20, às 10h da manhã (horário de Brasília). O foguete será lançado da base da Blue Origin, no Texas, e o trajeto deve durar cerca de 11 minutos.