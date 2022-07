Reprodução/YouTube Em entrevista ao 'The Guardian', Mark MacGann afirmou ser responsável por parte das violações que o Uber cometeu no passado

Poucos dias após o escândalo dos documentos vazados do Uber, o responsável pelas informações foi revelado nesta segunda-feira, 11. Rosto público da empresa na Europa durante um período tumultuado de expansão, Mark MacGann afirmou ser o denunciante por trás das revelações sobre o funcionamento interno do app de transporte.

MacGann é um lobista europeu de longa data, que interagiu com os principais líderes empresariais e governamentais globais durante seu tempo no Uber, entre 2014 e 2016. Ele disse que deixou a empresa depois de concluir que a cultura do Uber não permitia discussões sobre mudar a forma como a empresa era conduzida, o que o fez se sentir impotente diante de situações, como os protestos de motoristas parceiros na Europa. Além disso, o lobista temia sofrer retaliações caso se manifestasse a respeito dos problemas que encontrou na companhia.

Na última semana, MacGann vazou mais de 124 mil documentos da empresa para o jornal inglês The Guardian, que compartilhou os materiais com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), que ajudou a liderar o projeto. Chamado de “Uber Files”, os arquivos abrangem documentos entre 2013 e 2017 e revelam a entrada agressiva da empresa em cidades ao redor do mundo – enquanto, frequentemente, desafiavam o alcance das leis e regulamentos existentes.

MacGann, 52, se apresentou em uma entrevista em vídeo com o The Guardian publicada na segunda-feira. Como o principal lobista encarregado de impulsionar a expansão europeia do Uber, MacGann disse que tem responsabilidade pelas ações da empresa — ações que, agora, o lobista condena, como a maneira como abordou governos e o público com visões “enfeitadas” de mobilidade ascendente e liberdade econômica para motoristas de baixa renda.

Expor a operação da empresa durante esses anos - até mesmo comunicações que mostram seu papel em algumas das práticas mais controversas do Uber - é sua tentativa de fazer as pazes, disse ele. "Fui eu que falei com os governos, fui eu quem pressionou isso com a mídia, fui eu quem disse às pessoas que deveriam mudar as regras porque os motoristas seriam beneficiados e as pessoas teriam muitas oportunidades econômicas", disse ele.

"Quando isso acabou não sendo o caso — porque nós realmente vendemos uma mentira, na época, como eu iria ter a consciência limpa se não me levantasse e assumisse a contribuição para a forma como as pessoas estão sendo tratadas hoje?"

Mas MacGann acabou culpando a empresa pelo que ele disse ser sua disposição de "quebrar todas as regras e usar seu dinheiro e seu poder, para causar impacto, para destruir".

A porta-voz do Uber, Jill Hazelbaker, disse que "erros" cometidos no início da história do Uber levaram a "um dos cálculos mais infames da história corporativa da América" há cinco anos, que envolveu processos, investigações e várias saídas da liderança executiva.

"Nós não temos e não vamos dar desculpas para o comportamento do passado que claramente não está de acordo com nossos valores atuais", disse ela ao jornal americano Washington Post. "Em vez disso, pedimos ao público que nos julgue pelo que fizemos nos últimos cinco anos e pelo que faremos nos próximos anos."

Em relação a MacGann, no entanto, o porta-voz do Uber, Noah Edwardsen, disse em comunicado na segunda-feira que "ele não está em posição de falar com credibilidade sobre o Uber hoje". Ele disse que "Mark só elogiou o Uber quando deixou a empresa há seis anos", citando um e-mail de saída no qual se dizia ser "um forte crente na missão do Uber".

Personalidade

MacGann é um irlandês que fala francês fluentemente e passou mais de duas décadas como lobista de tecnologia, telecomunicações e serviços financeiros em toda a Europa, antes de ingressar no Uber. Ele começou a trabalhar para a empresa como consultor no verão de 2014.

Meses depois, foi trazido para a equipe como lobista-chefe com uma tarefa difícil: cortejar governos em mais de 40 países na Europa, África e Oriente Médio. Foi um papel que o colocou no centro do poder em um momento de turbilhão para a empresa. Um mundo de negócios ainda amarrado pela ascensão de empresas de tecnologia como Google e Facebook percebeu o Uber como a próxima grande novidade. Os investidores competiam para entrar nas companhias e os melhores talentos se inscreviam para cargos executivos com a esperança de garantir ações que poderiam se transformar em mini-fortunas.

Uber era "o bilhete mais quente da cidade e, de certa forma, tanto do lado do investidor quanto do lado político, as pessoas estavam quase caindo em cima de si mesmas para se encontrar com a empresa e ouvir o que tínhamos a oferecer", disse MacGann, que de repente descobriu que tinha acesso pessoal aos líderes mundiais e seus conselheiros. Foi uma experiência "intoxicante", disse ele.

Mas a empresa enfrentava resistência em vários países, principalmente de taxistas que não conseguiam competir com as baixas tarifas oferecidas pelo Uber, cujos motoristas em novas cidades eram fortemente subsidiados, a princípio, com milhões de dólares em capital de investidores. Protestos eclodiram em Berlim, Londres e Paris. Os tribunais locais na Alemanha restringiram alguns dos serviços da Uber. MacGann foi encarregado de uma equipe responsável por pressionar os governos para permitir que o Uber fizesse incursões, às vezes diante de obstáculos legais ou regulatórios.

Em entrevistas à mídia e palestras ao longo de sua atuação na empresa, MacGann declarou que o Uber não era "anti-regulamentação", mas simplesmente uma "empresa de tecnologia" usando dados para combinar oferta com demanda — e é por isso que, ele argumentou, não deveria obedecer pelos antigos modelos regulatórios para o setor de táxi.

Agora, MacGann resume a estratégia do Uber como simplesmente invadir novos mercados e expandir da melhor maneira possível, apesar da consciência de que pode estar violando as leis locais.

"O mantra que as pessoas repetiam de um escritório para outro era o mantra do topo", disse MacGann. "Não peça permissão. Basta lançar, apressar, recrutar motoristas, sair, fazer o marketing e, rapidamente, as pessoas vão acordar e ver que grande coisa é o Uber."

Conflito interno

Devon Spurgeon, porta-voz do fundador e então presidente-executivo da Uber, Travis Kalanick, disse em comunicado que as "atividades de expansão do Uber foram lideradas por mais de uma centena de líderes em dezenas de países ao redor do mundo e em todos os momentos sob supervisão direta e com o aprovação total da robusta política legal da Uber e dos grupos de conformidade." Kalanick ajudou a criar um modelo de negócios que "exigiu uma mudança no status quo, já que o Uber se tornou um concorrente sério em um setor onde a concorrência era historicamente proibida", acrescentou.

Em um comunicado enviado ao The Post, depois que MacGann revelou sua identidade na segunda-feira, Spurgeon disse que não comentaria o assunto.

O “Uber Files” também coloca MacGann, juntamente com seus ex-colegas, em algumas das práticas comerciais mais pesadas da Uber. Eles o mostram pessoalmente apelando para Emmanuel Macron, então ministro da Economia da França, depois que uma autoridade local na cidade de Marselha proibiu um serviço do Uber em 2015 e participando de uma campanha agressiva de lobby e influência para tentar solidificar uma posição na Rússia.

E MacGann desempenhou um papel nas conversas sobre protestos contra o Uber que eclodiram em algumas cidades europeias – às vezes envolvendo ataques físicos contra motoristas do Uber – de acordo com as comunicações internas que o lobista vazou.

Em uma troca de mensagens de texto de janeiro de 2016, Kalanick convocou seus principais homens para organizar um contraprotesto em Paris e pareceu minimizar as preocupações "sobre a violência dos táxis" contra os motoristas do Uber. "Acho que vale a pena", escreveu Kalanick. "Violência garante sucesso."

Spurgeon disse que o ex-executivo "nunca sugeriu que o Uber deveria tirar vantagem da violência em detrimento da segurança do motorista. Qualquer acusação de que Kalanick dirigiu, se envolveu ou esteve envolvido em qualquer uma dessas atividades é completamente falsa". Hazelbaker, a porta-voz do Uber, reconheceu erros passados ​​na forma como os motoristas foram tratados, especialmente nos anos em que Kalanick dirigiu a empresa, mas disse que ninguém, incluindo Kalanick, queria ver violência contra os motoristas do Uber.

MacGann fizera parte dessa troca de mensagens, como uma das vozes que levantavam preocupações sobre segurança. Mas e-mails de vários meses antes mostram MacGann elogiando uma estratégia corporativa de 2015 para incentivar a cobertura da mídia sobre violência contra motoristas do Uber na Holanda.

"Não há desculpa para como a empresa jogou com a vida das pessoas", disse MacGann em um comunicado. "Estou enojado e envergonhado por ter participado da banalização de tal violência".

Ameaças

Taxistas irritados que sentiam que seus meios de subsistência estavam ameaçados pelo Uber viam MacGann como o rosto da empresa e, às vezes, apontavam sua ira para ele. Ele disse que recebeu ameaças de morte no Twitter e assédio em aeroportos e estações de trem, e que taxistas o seguiram, registraram onde ele morava e postaram fotos dele online com seus filhos. "Eles precisavam de alguém para gritar. Eles precisavam de alguém para intimidar, alguém para ameaçar", disse MacGann. "Eu me tornei essa pessoa."

Em um incidente, disse ele, um grupo de manifestantes de táxi em Roma bloqueou um carro que levava ele e um colega para longe de uma reunião com um conselheiro do primeiro-ministro italiano. O assédio persistiu mesmo depois que ele cortou os laços com o Uber. Em 2017, a polícia foi chamada depois que ele disse que motoristas de táxi cercaram seu carro do lado de fora de uma estação de trem em Bruxelas. MacGann disse que não culpa aqueles que o atacaram e compartilha sua frustração com as práticas de negócios do Uber. Ele ficou consternado que a única reação da empresa às ameaças contra ele foi designar-lhe guarda-costas. "Não houve mudança de comportamento", disse MacGann. "Nenhuma mudança nas táticas. Nenhuma mudança no tom".

Mais tarde, MacGann recebeu um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, que um relatório médico de março de 2019 disse estar ligado em parte ao estresse que ele experimentou durante seu tempo no Uber.

Rachel Whetstone, então chefe de comunicação e políticas públicas do Uber, chamou MacGann de "um líder maravilhoso" que ajudou a empresa a reconhecer "a necessidade de regulamentos modernos que promovam a segurança e, ao mesmo tempo, aumentem as opções". David Plouffe, então chefe de política global do Uber, o chamou de "um excelente defensor da Uber em três continentes". Ambos já deixaram a empresa.

MacGann permaneceu na Uber como consultor até agosto de 2016. Em novembro daquele ano, ingressou na empresa de telecomunicações russa VimpelCom, que vários meses antes havia chegado a um acordo de US$ 835 milhões por acusações de suborno nos EUA e na Holanda. Mais tarde, ele abriu sua própria empresa

Mas seu tempo com o Uber permaneceu com ele muito depois que seu período terminou.

"Eu sou o dono do que fiz, mas se o fato de que eu estava tentando persuadir governos, ministros, primeiros-ministros, presidentes e motoristas acabou sendo horrivelmente, horrivelmente errado e falso, então cabe a mim voltar e dizer: 'Acho que cometemos um erro'", disse MacGann ao Guardian. "Na medida em que as pessoas querem que eu ajude, quero desempenhar um papel na tentativa de corrigir esse erro."