Divulgação/Instagram Atualização do Instagram permite usuário acessar lista de contatos por categorias

Agora é possível saber não só quem marca mais presença no seu Instagram como editar quem você quer que apareça durante a rolagem do feed. Isso, porque o aplicativo de fotos lançou uma atualização nesta quinta-feira, 6, que permite que esse recurso seja acessível ao usuário. Além disso, as novidades também incluem a lista dos contatos com os quais você menos interage, todos na aba de "seguindo" do app.

Para conferir o recurso, é necessário ter a versão mais atualizada do Instagram no Android ou iOS. No perfil, basta clicar no número de pessoas que você segue, e uma aba com categorias aparecerá na tela.

Divulgação/Instagram No perfil, listas podem ser vistas na aba "seguindo"

As listas disponíveis aparecem, então, acima dos contatos seguidos. Ao clicar em cada uma, é possível ativar notificações ou mutar o contato, para que ele não apareça no feed. As funções estão disponíveis para as duas listas.

Em nota, o Instagram explicou que o novo recurso foi feito para que os usuários possam ter mais controle sobre o conteúdo que pode ser visto por eles na plataforma.