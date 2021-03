Dado Ruvic/Reuters O Spotify criou o Loud & Clear, programa para explicar como paga os artistas na plataforma

O Spotify resolveu enfrentar uma crítica antiga a seu modelo de negócios de maneira aberta. Acusado por criadores de conteúdo de pagar muito pouco pela reprodução de músicas e podcasts por usuários de sua plataforma, a empresa criou o site Loud & Clear, com respostas a perguntas como "Se um artista tem milhões de streams (reproduções de seu conteúdo), por que não recebe mais dinheiro?". Por enquanto, a ferramenta está disponível apenas em inglês.

"O site não é uma reação. É apenas uma forma de dizermos às pessoas que as ouvimos", afirmou ao Estadão/Broadcast Bryan Johnson, chefe de parcerias com artistas e a indústria do Spotify. O pagamento dos royalties é um dos maiores custos da plataforma: no ano passado, de acordo com o CEO Daniel Ek, o Spotify entregou a gravadoras e artistas mais de US$ 5 bilhões.

A empresa não revela detalhes sobre os pagamentos, mas afirma que 57 mil artistas respondem por 90% das reproduções - em todo o catálogo da plataforma, há milhões de criadores. Sozinho, o Spotify representa 20% do mercado mundial de música gravada, e tem abraçado podcasts para crescer também nesse tipo de conteúdo.

As críticas colocam um desafio ao modelo de negócio. A empresa tem duas fontes de receita: as assinaturas dos 155 milhões de usuários premium e os anúncios exibidos a quem utiliza o serviço gratuito. De acordo com o balanço do ano passado, o aumento das reproduções por este último grupo acabou comprimindo as margens enquanto a receita de assinaturas cresceu mais lentamente. Cada reprodução gera um pagamento de royalty, mas não muda o custo para o usuário, pagante ou não. No ano passado, o Spotify teve prejuízo operacional de 293 milhões de euros, quatro vezes maior que em 2019.

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista com Johnson:

Como surgiu a ideia do Loud & Clear? Veio de algum tipo de pressão dos criadores?

Nós acreditamos que os artistas merecem uma maior transparência a respeito de como a economia do streaming funciona. Há uma discussão importante em toda a indústria. As pessoas têm escutado sobre lucros e crescimento, e se fazem a pergunta: "Quem está ganhando dinheiro?". Nós sabemos que mais artistas estão lutando para fazer sucesso no streaming, mas estou confiante com a forma como o Spotify permite que esse sucesso aconteça. O site não é uma reação. É apenas uma forma de dizermos às pessoas que as ouvimos. É nossa chegada à mesa com fatos, dados, informação, contexto, e nós almejamos ter transparência, criar uma conversa construtiva.

A pandemia alterou muita coisa na indústria musical. Ela mudou a relação do Spotify com os artistas?

As coisas mudaram para todo mundo. O Spotify tem quase 20% do mercado de música gravada no mundo, mas a maior parte das receitas (do mercado) vem da música ao vivo. No ano passado, criamos e arrecadamos US$ 10 milhões, e demos suporte a 20 organizações em todo mundo, incluindo a União Brasileira dos Compositores (UBC). Temos uma plataforma para podcasters chamada Anchor, em que demos demonstrações gratuitas, assim como o software (de edição) Soundtrap. Também criamos uma ferramenta para as páginas dos artistas, que permitiu que eles levantassem recursos para suas equipes, por exemplo. Algumas pessoas usaram os recursos com os times das turnês, outras, para a caridade local.

Os artistas tiveram essa decisão sobre o dinheiro?

Sim, era importante para nós que o dinheiro fosse para empresas locais especializadas em fazê-lo chegar à ponta. Esse não é o nosso trabalho, somos um serviço de streaming por assinatura, e as organizações locais poderiam ajudar a distribuir o dinheiro durante a crise.

Qual o principal impacto da pandemia no consumo de áudio?

Nós já sabemos que os hábitos de consumo mudaram. Antes da pandemia, as pessoas escutavam muita música no transporte, geralmente de manhã. Após a pandemia, esse momento de escutar música mudou. É algo que nós pudemos notar.

Como o Loud & Clear vai funcionar para os artistas?

A ideia é dar transparência à forma como a economia do streaming funciona. O que queremos é dar um passo adiante e mostrar onde o Spotify se situa na indústria. O Loud & Clear serve para responder a todas as perguntas possíveis. O tempo todo, nos fazem perguntas como "O.k., o setor voltou a crescer, mas quem está ganhando esse dinheiro?". Revelamos dados como a quantidade de artistas que geram determinados níveis de receita. As pessoas nos perguntam quantas reproduções podem ser consideradas muitas, então fizemos uma ferramenta para contextualizar os números. Também perguntam porquê o Spotify paga tão pouco. Escutamos isso tudo e fizemos uma seção de perguntas e respostas. Também permitimos que o público-alvo, que é basicamente de músicos e profissionais, faça perguntas adicionais. Construímos um site tendo em mente a comunidade musical, e precisamos dela para que ele continue.

O site tem perguntas como 'o streaming está ajudando apenas às grandes empresas'. Esse é o tipo de pergunta que deve ser respondida?

Sim. Queremos garantir que estamos trazendo a maior quantidade possível de informação à mesa para que as pessoas estejam informadas, porque sabemos que o Spotify é uma parte importante da distribuição do mundo musical, então, temos uma responsabilidade de explicar. Uma das principais ou a principal prioridade da companhia é colocar dinheiro de volta dentro do sistema, então queremos mostrar às pessoas que sabemos como usar o sistema e como ele funciona. E mostramos como funciona explicando.