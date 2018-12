Quora O Quora é um site de perguntas e respostas

O site de perguntas e respostas Quora disse que um ataque hacker invadiu o seu sistema e afetou dados de mais de 100 milhões de usuários. Entre as informações roubadas estão nome, endereço de e-mail, senha criptografada e também dados importados de outras plataformas, como contatos. A empresa está enviando e-mails avisando os usuários afetados.

A Quora disse que notificou as autoridades e contratou uma empresa para investigar o ataque. O que se sabe até agora é que “terceiros maliciosos” tiveram um acesso não-autorizado aos sistemas da empresa. Segundo a Quora, a violação foi descoberta na última sexta-feira, 30.

Em uma postagem publicada no blog da empresa nesta segunda-feira, 3, o presidente executivo do Quora, Adam D’Angelo, disse que “A esmagadora maioria do conteúdo acessado já era público no Quora, mas o comprometimento de conta e outras informações privadas é sério”. A empresa explicou que ações feitas no site, como pedidos de respostas, mensagens diretas também foram afetados, com exceções das postagens anônimas.

O número de 100 milhões de usuários afetados é bem grande – em 2015, o Quora disse que recebia 200 milhões de visitantes por mês.

“Estamos trabalhando rapidamente para investigar a situação e tomar as medidas necessárias para prevenir incidentes como esse no futuro”, disse D’Angelo.