A Rappi anunciou nesta quinta-feira, 8, uma ferramenta de viagens para o seu aplicativo, o Rappi Travel. Com o recurso, que reforça a missão da startup de se tornar um superapp, usuários poderão buscar por viagens diretamente na plataforma, por meio da aba “Travel”. A função começa a ser disponibilizada nesta quinta-feira no Brasil, e deve chegar em outros países da América Latina em breve.

Segundo Sérgio Saraiva, presidente da Rappi no Brasil, o lançamento da ferramenta já estava previsto antes mesmo do início da pandemia, mas, com a crise causada pelo coronavírus, a empresa decidiu adiar a novidade para o mês de outubro.

Dentro da aba “travel”, o usuário pode consultar e comprar passagens aéreas, reservar hotéis e solicitar ônibus e aluguel de carro. Para oferecer os serviços, a empresa fechou parcerias com companhias aéreas para oferecer vôos nacionais e internacionais, como Gol, Azul, Latam e American Airlines, além de acordos com redes de hotéis em todo o Brasil — Wyndham, Bourbon e Nacional Inn são algumas das que oferecem o serviço no app.

“Estamos lançando o serviço de viagens que consolida nossa posição como superapp na América Latina”, afirmou Saraiva, em evento virtual nesta quinta.

Em um primeiro momento, os serviços só poderão ser adquiridos de forma separada, seja o voo ou o hotel, mas a ideia é entender o consumo do usuários para, então, começar a oferecer pacotes personalizados. Pelo app, o usuário já pode achar opções de viagens para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Natal e Florianópolis — é possível encontrar voos para o Rio de Janeiro por R$ 92 e para Natal por R$ 600, ambos saindo de São Paulo.

“Estamos primeiro entendendo o comportamento do cliente para depois montar o pacote mais alinhado possível com o interesse dele”, disse o presidente da Rappi.

Alinhada com a secretaria de turismo de São Paulo, a empresa busca fazer parte da retomada econômica do Estado. Vinicius Lummertz, secretário de turismo do Estado de São Paulo disse durante a conferência virtual que a iniciativa é positiva e espera que possa impulsionar também a geração de empregos no setor. “São Paulo é sede de 60% das empresas de turismo do Brasil e tem uma importância na modernização do setor. A vinda das empresas de tecnologia traz empregos e a chegada da Rappi por aqui é muito importante no segmento”, afirmou.

Mesmo com a pandemia, a Rappi acredita que o momento é favorável para lançar a ferramenta dentro de seu superapp. A empresa quer fazer parte de um movimento de volta às atividades e entende que viagens a trabalho, por exemplo, continuam acontecendo e que podem explorar esse setor. No Estado de São Paulo, a média móvel de casos de covid-19 está em estabilidade, mas o número de internações pela doença vem crescendo, segundo levantamento do consórcio de imprensa desta quarta-feira, 7.

“O país está voltando, tem demandas de viagens de trabalho e de lazer. A demanda está lá e ela vai crescer. Os protocolos de segurança estão em prática e confiamos nisso. Sabemos que a pandemia não acabou, mas tem uma retomada. Queremos fazer parte desse ecossistema de turismo, queremos turbinar a retomada da economia nesse momento”, afirmou Saraiva.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas