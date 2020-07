O Rappi anunciou nesta sexta, 24, uma ferramenta que permitirá restaurantes terem seu próprio site e administrarem as próprias vendas, removendo ligeiramente o controle do app da empresa sobre esses processos e transferindo para o estabelecimento. Chamada de "Próprio", a plataforma permite diferentes níveis de gestão dos pedidos e vendas online.

Serão oferecidos seis módulos diferentes na plataforma, que poderão ser utlizados conforme as necessidades do restaurante. São eles: criação da loja online, sistema para recebimento e gerenciamento de pedidos, sistema para retirada nas lojas, marketing, plataforma de pagamentos e, claro, apoio logístico. Com o Próprio, o restaurante ganha um canal de vendas fora do app da Rappi.

Wether Santana/Estadão Rappi lançou ferramenta para restaurantes

Cada um dos módulos pode ser implementado independentemente do outro - o restaurante, inclusive, pode optar pelo canal de pagamento, mas ignorar o canal logístico. Nesse caso, a companhia precisa ter os próprios entregadores. Os estabelecimentos serão cobrados pelos módulos. Segundo a Rappi, porém, os restaurantes estarão isentos de pagamentos até o final do ano. Posteriormente, a taxa será de 3,5%.

A venda de software de gerenciamento é uma tendência que começa a se espalhar em grandes startups - o Uber, por exemplo, já pensa em comercializar sua plataforma para agências de transporte público dos EUA.

"Neste período que passamos, identificamos a necessidade de restaurantes acessarem soluções digitais que lhes permitam expandir o escopo de seus negócios. Na Rappi, temos o know-how e a tecnologia para apoiar o setor e, assim, pôr à disposição um produto que complementa os serviços que já oferecemos", disse em nota Sergio Saraiva, presidente da Rappi no Brasil.