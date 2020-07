Rappi/Divulgação Todas as ferramentas de entretenimento poderão ser encontradas no app nas próximas semanas

De olho no mercado de entretenimento, a startup colombiana Rappi anunciou nesta quarta-feira, 8, três novos produtos em seu aplicativo, que vão além do delivery e dos pedidos de comida. Agora, será possível acessar games, acompanhar lives e ouvir música por meio do app, na vertical chamada Rappi Entertainment. Entre os países com operação da Rappi, o Brasil será o primeiro a receber as novidades.

Os novos produtos — Rappi Games, Rappi Live Events e Rappi Music — surgem para complementar a estratégia da empresa de abranger diversos setores em um só aplicativo, um superapp, afirma Sérgio Saraiva, presidente da Rappi no Brasil, na coletiva feita pelo app em que o Estadão esteve presente.

Segundo ele, a vertical de entretenimento é resultado de pesquisas e de opinião dos usuários sobre o conteúdo da plataforma. “Nós queremos estar em todos os momentos do dia do usuário. Ao lançar esse produto, a conclusão é que todos nós temos uma vida agitada, mas todos buscamos entretenimento e diversão. Escutamos usuários, desenvolvemos isso ao longo do tempo. Teremos vários tipos de entretenimento em um lugar só”.

Produtos

No Rappi Games, o usuário poderá ter acesso a mais de 150 jogos, com pontuação e rankings entre os jogadores. Em testes, durante 3 meses, já são 266 mil usuários únicos e 3,5 milhões de games jogados semanalmente.

Saraiva explica que são jogos fáceis e rápidos, que podem ser acessados dentro do app. Na plataforma também será possível criar uma comunidade de usuários para competir entre si, além da possibilidade de trocar pontos obtidos por créditos no app.

Para suportar eventos ao vivo, o Rappi Live Events vai funcionar como uma espécie de live streaming, como as do YouTube ou Instagram, por exemplo. A aposta está na aproximação: lives com artistas terão “ingressos” pagos pelo fãs, em troca de uma maior interação, semelhante a um meet&greet virtual. A Rappi espera fazer mais de 50 eventos mensais, entre lives pagas e gratuitas.

No Rappi Live Events também estará disponível a função de compras diretas no app. Assim, influenciadores poderão vender produtos apresentados nas lives diretamente pela plataforma. A entrega, nesta ferramenta, ainda segue a lógica de proximidade do usuário com a loja.

O setor da música não ficou de fora das atualizações do app. O Rappi Music é um streaming por assinatura que permite a criação de playlists, downloads e compartilhamento. Para incluir a ferramenta no app, a Rappi afirma que desenvolveu um sistema próprio de streaming, 100% criado na América Latina. A assinatura, ainda sem valor divulgado pela empresa, poderá ser paga online ou descontada dos créditos do usuário no app.

“É um momento histórico para a Rappi, onde a gente espera trazer mais usuários para o ecossistema e implementar a experiência do nosso próprio usuário. Temos muito orgulho de poder atender nosso usuário de uma forma mais completa e de uma forma que ele fique dentro do app da Rappi o dia inteiro”, afirma Saraiva.

Tanto o Live Event quanto o Rappi Music estarão disponíveis na plataforma nas próximas semanas e o Rappi Games já pode ser encontrado pelo menu “veja mais” do app.

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Romani